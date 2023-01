VIDEO – CES 2023, Avatar 3, NASA, ochelari VR – Playtech News Bytes 26

Playtech News Bytes a ajuns la episodul douăzeci și șase, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Tocmai s-a terminat cel mai mare târg de tehnologie de la Las Vegas, iar acolo am avut ocazia să vedem o mulțime de tehnologii neobișnuite

Peste trei mii de companii și-au prezentat invențiile, iar peste trei sute de mii de oameni au vizitat standurile de la Consumer Electronic Show 2023. Printre cele mai bizare gadgeturi s-au numărat tocătorul de bucătărie cu ecran încorporat, dispozitivul U-scan pe care îl poți monta pe vasul de toaletă, iar acesta îți poate măsura nivelul PH-ului, dar și proteina reactivă, capul de duș cu aromaterapie sau masca de dormit cu senzori de ultimă generație, care poate detecta boli sau chiar tulburări neurologice, pe baza mișcării ochilor, în timpul somnului.

Multe școli din America dau în judecată marile rețele de socializare, pe motiv că afectează gândirea elevilor

Cu toții știm că rețelele de socializare ne afectează mult modul în care percepem lucrurile și ne pot influența gândirea. Cu atât mai mult internetul și rețelele sociale pot fi nocive pentru copii. Așa că din acest motiv, reprezentanții mai multor școli din Seatlle au depus o plângere în instanţă împotriva platformelor de socializare, precum Facebook şi TikTok, pe care le acuză de “influențe negative asupra sănătăţii mintale a publicului tânăr”. Tot acești oameni spun că rețelele sociale provoacă anxietate, o depresie în creştere în rândul elevilor şi tentative de sinucidere. Ca răspuns la aceste plângeri, atât Google, cât și Meta au spus că au dezvoltat numeroase instrumente prin care părinții pot restricționa conținutul nepotrivit pentru copii și că plângerile sunt nefondate.

Nici bine nu s-a terminat isteria legată de Avatar: Calea Apei, și am început să vorbim despre Avatar 3, despre care știm va avea Na’vi malefici

The Way of Water domină încă box office-ul nord-american, iar regizorul, producătorul și scenaristul său vorbesc deja de al treilea film al francizei. James Cameron dezvăluie într-un interviu că Avatar 3 va veni cu câteva elemente de noutate în ceea ce privește povestea. Mai exact, vom vedea un nou trib Na’vi, bazat pe foc, iar acesta nu va fi unul prea bun. Focul va fi reprezentat de ‘Poporul Cenușii’. Așadar, de această dată, vom vedea și altă latură a poporului Na’vi, una mai puțin prietenoasă. Regizorul spune că filmele de până acum au fost o introducere și că adevăratul spectacol cinematografic abia acum urmează. În ceea ce privește Avatar 3, filmările sunt deja gata, acesta fiiind filmat simultan cu Avatar 2.

Mergem mai departe cu o știre din spațiu, acolo unde NASA a găsit o nouă Terra

NASA a descoperit o planetă cu sol stâncos, cam de mărimea Pământului, care orbitează în jurul unei stele mici și care ar putea avea apă lichidă pe ea. Planeta a fost numită TOI 700 e, şi se află la doar o sută de ani lumină depărtare de sistemul nostru solar. Este a patra planetă care a fost detectată orbitând o stea mică și rece. Tot acolo mai există alte două exoplanete descoperite anterior, care au o mișcare de revoluție în 37, respectiv 28 de zile pământene. Ambele sunt mai îndepărtate de stea, iar plateta nou descoperită se află între ele.

Închidem mică noastră serie de știri tech cu ochelarii VR care vă pot traduce conversațiile în timp real

Tot la CES, TCL a prezentat o pereche de ochelari care fac o mulțime de lucruri inteligente. Deși pare o pereche de ochelari aproape obisnuită, RayNeo2 poate cartografia, poate traduce și poate afișa chiar și subtitrarea unei conversații în timp real. Dimensiunea poate un pic prea mare a ochelarilor se datorează platformei Qualcomm Snapdragon XR2 din interior, cu ajutorul căreia acești noi ochelari pot face toate aceste lucruri. Și încă ceva: dacă porți ochelari de vedere, poți să îi scoți în timpul utilizării acestor ochelari VR, deoarece ei vin cu suport pentru dioptrii și îți pot ajusta vederea.