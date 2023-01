Acești ochelari inteligenți traduc conversații în timp real: cum funcționează

TCL – o companie cunoscută pentru televizoarele sale accesibile – a încercat să stabilească un lucru inovator în spațiul VR și AR. Cea mai recentă și probabil cea mai îndrăzneață lansare a sa vine sub forma RayNeo X2, o pereche de ochelari inteligenți cu realitate augmentată care, printre alte caracteristici, pot traduce conversațiile în timp real.

Jurnaliştii s-au uitat recent la RayNeo X2, la Consumer Electronics Show, care a început recent la Las Vegas.

X2-urile lui TCL arată ca niște rame de ochelari obișnuite, dar hilar de supradimensionate. Cu toate acestea, ele sunt alimentate de un hardware, rulând pe platforma Qualcomm Snapdragon XR2 care este folosită în căștile VR Oculus Quest 2.

Lentilele în sine găzduiesc display-uri cu ghid de undă MicroLED. Atingând tâmpla din dreapta, poți naviga prin meniurile lui X2 și poți activa funcția de traducere, care nu numai că poate traduce textul pe care îl privești, dar poate traduce și transcrie în timp real ceea ce spune cineva cu care vorbești. Potrivit lui Scott Stein de la CNET, a putut să înțeleagă pe cineva care îi vorbea în chineză.

The TCL augmented reality glasses can translate literally right before your eyes. They’re also far too big for my head and with a fringe AND a mask, I look just a tad silly. Still super cool #CES2023 pic.twitter.com/KXsdIntPol

— Asha Bee (@ashabeeeee) January 6, 2023