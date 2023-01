De ce nu ar fi bine pentru nimeni ca Avatar să devină serial tv: motivele pentru care acest lucru este aproape imposibil

Tranformarea francizei Avatar într-un serial de televiziune ar veni, dacă s-ar întâmpla, cu o problemă majoră, dar una care, în realitate, reprezintă o binecuvântare pentru toată lumea.

După lansarea în cinematografe, primul film Avatar a primit laude la nivel mondial pentru tehnologia impresionantă de captare a mișcării și efectele speciale, precum și pentru utilizarea 3D.

În acest moment, nu există nicio îndoială că efectele CGI cu aspect realist au contribuit masiv la succesul filmului.

Succesul Avatar: The Way of Water demonstrează, la rândul său, că publicul vrea să vadă mai mult.

A depășit 1,7 miliarde de dolari în încasări, la nivel global, în mai puțin de o lună de la lansare.

Dezvoltarea francizei Avatar într-un serial de televiziune ar putea aduce completări binemeritate acestei povești, însă, cu toate acestea, dacă ideea s-ar materializa, s-a ivi o problemă semnificativă.

În ultimii ani, regizorul James Cameron a spus că ar fi deschis să exploreze mai mult din Pandora într-un serial de televiziune, doar că ar dura cel puțin zece ani până când s-ar ajunge la acel punct.

Avatar nu „s-ar traduce” bine la televizor

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, James Cameron a menționat că Avatar nu s-ar „traduce” bine la televizor din cauza abordării CGI realiste, necesare dezvoltării personajelor, care ar fi foarte costisitoare și ar necesita multă muncă.

Realist vorbind, profunzimea vizuală și mediile captivante pe care le oferă Pandora și personajele sale Na’vi sunt mult mai potrivite pentru marele ecran.

Ar fi dificil pentru studio să încerce să potrivească Avatar pentru TV. Acest lucru ar putea, totuși, să fie un lucru bun. În acest fel, Disney ar evita să-și satureze platforma de streaming cu conținut legat de Avatar, iar filmele ar putea exista ca „serial” independent de cinema, păstrând consistența efectelor vizuale, precum și povestea.

Așadar, este lesne de înțeles că, în primul rând, un serial bun pe ideea de Avatar ar costa mulți bani, iar aceștia nu ar avea șanse se întoarcă în buzunarele creatorilor – iar de profit, nici vorbă. În plus, spectatorii vor trebui, la rândul lor, să dispună de tehnologie de redare de ultimă generație pentru a-l vedea.