Vești proaste pentru români: această categorie de produse se scumpește anul acesta

Vești proaste pentru români: se scumpește alcoolul. Această măsură vine ca urmare a majorării cu 6% a nivelului accizei la alcool și băuturile alcoolice de la 1 ianuarie 2023.

Astfel, majorarea prețurilor la raft va crește însă consumul de băuturi nefiscalizate, conform Spirits Romania, asociație ce reunește principalii producători și distribuitori de alcool și băuturi spirtoase din România.

Ca referință, din acest an a fost majorată cu 6% acciza la alcool și băuturile alcoolice. Astfel, acciza aplicabilă alcoolului etilic de la 1 ianuarie 2023 este 4,208.86 lei / hl de alcool pur, majorată de la 3,968.38 lei / hl de alcool pur (nivelul aplicat de la 1 august 2022).

Cu toate că alcoolul se scumpește, pe termen mediu și lung, majorarea accizei nu va duce la încasări bugetare mai mari, deoarece un preț mai mare va genera o scădere a vânzărilor și implicit a sumelor de plată la bugetul de stat. Pe de altă parte, se estimează că va crește consumul de alcool nefiscalizat, iar efectele negative se vor resimți și la nivel social, în condițiile în care băuturile alcoolice contrafăcute afectează grav sănătatea celor care le consumă.

De asemenea, de la data de 1 ianuarie 2023 s-au scumpit și băuturile cu zahăr sau îndulcitori. Mai mult, dacă aveam impresia că vom trăi mai bine anul acesta, perspectivele ne sunt deja dărâmate de agricultori, care anticipează scumpiri la legumele românești. Trebuie să ținem cont de faptul că produse precum ridichiile, ceapa verde și salata vor avea prețuri duble anul acesta, comparativ cu nivelul din 2022.

„O să întâmpinăm anumite probleme cu dăunătorii care nu au murit că nu a fost îngheţ, nu am avut zăpadă cu irigarea la solarii. Şi la noi sunt cheltuieli foarte mari. Cu îngrăşământ, cu seminţe, cu folie, cu toată investiţia care este. Am cumpărat seminţele dublu faţă de acum un an. Turba s-a scumpit iar. La un palet de turbă acum un an am dat 15 milioane, acum este 20 de milioane”, a declarat Sorin Cristea, legumicultor, pentru observatornews.ro.