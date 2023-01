Alimentele care-și dublează prețul în următoarea perioadă: așa arată noul val de scumpiri

Anul 2023 începe cu un val de scumpiri în sectorul alimentar. Unele produse urmează să înregistreze creșteri agresive de preț.

Dacă aveam impresia că vom trăi mai bine anul acesta, perspectivele ne sunt deja dărâmate de agricultori, care anticipează scumpiri la legumele românești.

Trebuie să ținem cont de faptul că produse precum ridichiile, ceapa verde și salata vor avea prețuri duble anul acesta, comparativ cu nivelul din 2022.

Pe ce vom plăti un preț dublu sau triplu, în perioada următoare

„O să întâmpinăm anumite probleme cu dăunătorii care nu au murit că nu a fost îngheţ, nu am avut zăpadă cu irigarea la solarii. Şi la noi sunt cheltuieli foarte mari. Cu îngrăşământ, cu seminţe, cu folie, cu toată investiţia care este. Am cumpărat seminţele dublu faţă de acum un an. Turba s-a scumpit iar. La un palet de turbă acum un an am dat 15 milioane, acum este 20 de milioane”, a declarat Sorin Cristea, legumicultor, pentru observatornews.ro.

Din păcate, nu sunt vești bune nici cu privire la evoluția prețurilor în general, adică la rata inflației în România. Premierul anticipează o diminuare a inflației anul acesta, dar nivelul ei va rămâne foarte piperat, în jurul valorii de 10%, ceea ce înseamnă o inflație de cinci ori mai mare decât cea pe care o recomandă Banca Centrală Europeană.

Totuși, trebuie precizat că toate statele depășesc în această perioadă ținta de inflație, mai mult sau mai puțin, deoarece dificultățile economice sunt de natură internațională, nu au efect doar asupra noastră. Criza energetică, spre exemplu, pune probleme întregului continent.