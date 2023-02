Vești bune pentru fanii League of Legends: când apar următoarele jocuri din univers

Două proiecte League single-player anunțate anterior au primit și ferestre de lansare.

Secretul cel mai prost păstrat al tablei de evaluare a jocurilor din Coreea de Sud a primit în sfârșit un anunț oficial. Mageseeker: A League of Legends Story promite să fie un „RPG-uri de acțiune indie 2D cu pixeli, care le permite jucătorilor să formeze o armată de magi necinstiți și să conducă o revoluție”, iar lansarea este programată în primăvara acestui an.

Mageseeker este dezvoltat de Digital Sun, care a creat și simulatorul roguelite pentru dungeon crawler/shop Moonlighter și va spune povestea lui Sylas, un mag evadat în regatul Runeterran al Demaciei, care a fost prezentat în League of Legends chiar în 2019. Conducătorii lui Demacia reprimă magia pe care o consideră interzisă în timp ce o mânuiesc ei înșiși pentru a-și consolida puterea, un aranjament despre care bănuiesc că nu va supraviețui până la sfârșitul jocului.

Acesta este primul anunț oficial al lui Mageseeker, dar nu este primul pe care îl auzim. Luna trecută, Comitetul de Evaluare și Administrare a Jocurilor din Coreea de Sud „a scurs” existența într-o listă acum ștearsă de pe site-ul său web, așa că știam deja că jocul se va concentra pe Sylas în timp ce acesta se luptă să elibereze Demacia.

Totuși, nu știam cine îl dezvolta și nici nu am aflat exact ce fel de joc va fi, cu excepția faptului că are „scene de luptă continue împotriva oamenilor/non-oamenilor”, ca aproape orice joc video care a existat vreodată. Așa că este plăcut să obținem o confirmare oficială și câteva informații suplimentare.

Dar confirmarea că Mageseeker nu a fost produsul unei febre comune la un consiliu de rating coreean nu este singura știre pe care editorul Riot Forge a publicat-o. Avem, de asemenea, ferestre de lansare pentru Convergence: A League of Legends Story și Song of Nunu: A League of Legends Story, ambele au fost anunțate în 2019 și planificate pentru 2022, inițial.

Cu această fereastră acum trecută, ambele jocuri urmează să apară în vara acestui an, imediat după Mageseeker.