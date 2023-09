Vești bune pentru fanii EA: The Sims 5 a fost anunțat oficial

Plus primul pachet de lucruri nou în 2,5 ani.

EA a lansat o altă prezentare din spatele lui Sims pe internet, aceasta aducând confirmarea că The Sims 5 – sau numele de cod Project Rene, așa cum este cunoscut oficial în prezent – va fi într-adevăr un joc free-to-play, așa cum s-a scurs anterior și va coexista alături de The Sims 4. A, și au existat și câteva știri despre primul pachet de lucruri din The Sims 4 în peste doi ani și jumătate.

În primul rând, totuși, Project Rene și știrile vor fi cu siguranță free-to-play – sau, după cum EA îl formulează mai insistent, „free-to-download”. Oricum, lucrul important aici este că nu va fi necesară achiziționarea unui joc de bază, iar EA dorește, de asemenea, să adauge că nu va exista nici un abonament și nicio „mecanică energetică” – așa că aceasta este cel puțin o tactică de monetizare de pe dispozitivele mobile.

În ceea ce privește cum ar putea arăta un nou joc principal Sims conceput de la început pentru a fi free-to-play, o listă de locuri de muncă Project Rene eliminată în grabă de pe site-ul EA la începutul acestui an a indicat o piață în joc cu oficial și utilizatori- conținut generat (atât gratuit, cât și plătit) – altceva a confirmat acum EA mai mult sau mai puțin.

Potrivit EA, Proiectul Rene „cu siguranță nu va începe cu tot ce ai în The Sims 4”, dar „va adăuga experiențe și conținut noi în timp”.

O decizie interesantă

Ideea aici este că funcțiile de bază, cum ar fi vremea, vor fi gratuite pentru toată lumea din jocul de bază, iar apoi acestea vor fi construite cu pachete de conținut plătit. Ipoteza oferită în timpul Înapoi la Sims a fost un pachet de sporturi de iarnă, cu activități tematice în jurul zăpezii – gândiți-vă la dansul pe gheață și la construirea unui om de zăpadă – lăsând loc pentru pachete similare inspirate de ploaie, vânt sau nori în viitor.

„Este puțin devreme să știm exact unde vom trasa liniile”, a explicat EA, „dar este important pentru noi să coborâm acele bariere pentru a juca și să oferim tuturor celor mai largi sisteme partajate, deoarece aceasta se simte a fi cea mai bună bază din care să creștem. ” Și indiferent de abordarea Proiectului Rene, EA spune că The Sims 4 și diferitele sale titluri mobile Sims vor continua să coexiste alături de noul joc, primind conținut nou pentru „viitorul previzibil”.

În cazul Sims 4, avem viitoarele pachete de kituri de modă și de locuit de lux lângă piscină, precum și noul pachet de lucruri anunțat – oarecum remarcabil, primul în doi ani și jumătate. Home Chef Hustle, așa cum este cunoscut, promite să aducă noi moduri de a găti, noi modalități de a câștiga bani, noi produse de cumpărare/construire și crearea unui sim, plus noi electrocasnice mici.

Detaliile complete vor fi împărtășite mai târziu în această săptămână, dar deocamdată știm că va exista un aparat de fabricare a vafelor – care poate stropi o varietate de vafe diferite – plus accesorii și îmbrăcăminte noi, abilitatea de a găti cupcakes în cuptor mai degrabă în The Sims 4. Produs de cupcake ridicol de supradimensionat, plus câteva opțiuni noi de filtrare a rețetelor UI, care sună ca și cum ar fi parte din jocul de bază.