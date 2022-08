Cea mai recentă actualizare Sims 4 agită spiritele: ce poți să faci în joc, mai nou, de ce e total imoral

Cea mai recentă actualizare Sims 4 a adăugat din greșeală o funcție pe care absolut nimeni nu a cerut-o, dar care a șocat o mulțime de utilizatori – și pe bună dreptate.

Cu câteva săptămâni în urmă, Sims 4 makers EA a lansat un patch gratuit pentru a reintroduce un sistem de „dorințe” și „temeri”, care îți spune ce își doresc și de ce se tem personajele (pe termen scurt și lung). Din păcate, anumiți utilizatori care au urmat actualizarea au observat că ceea ce își doreau sim-urile lor era să comită incest.

„În actualizarea recentă am făcut o nouă schimbare, mai mult pentru a avea o nouă familie și un nou început în jocurile mele Sims. Cu toate acestea, acest lucru a declanșat, din păcate, Wants <nume> să fii iubit. Ceea ce ar fi fost bine dacă iubirea asta nu ar fi putut să fie cerută, spre exemplu, de la tată”, a explicat un utilizator Sims, într-un raport de eroare către EA.

„Există vreo modalitate de a corecta acest lucru? Nu pot face acest Wants să dispară și mă simt foarte incomod să îl am pe ecran/în joc din cauza naturii relației lor”, s-a plâns un alt utilizator.

Alții și-au adăugat propriile rapoarte, inclusiv „Nu vreau să văd o mamă dorind să se întâlnească cu propriul FIUL” sau „noul sistem Wants i-a dat sim-ului meu „dorința” de a-i cere surorii lui să fie iubita lui”.

„Voiam doar să recunosc că Wants a fost menit să te ajute să e întâlnești cu un membru al familiei, dar nu așa, lucrăm să remediem asta”, a scris un designer de calitate de la Sims pe Twitter, în urma nefericitei erori. „Căutăm să remediem problema cât mai curând posibil, mulțumim pentru toate rapoartele de erori, apreciem”.

I just wanted to acknowledge that the Want to date a family member is something we know about, we’ve reproduced ourselves, we’re working on it. We’re looking to get it fixed ASAP, thanks for all the bug reports, we appreciate it. We’re of course working on the aging bug too.

