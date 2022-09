EA a decis viitorul unui joc legendar: ce se întâmplă cu Sims 4

Maxis spune că va continua să dezvolte jocul în viitorul.

Sims 4 rămâne unul dintre cele mai bune jocuri de simulare a vieții, susținut de un flux constant de pachete de expansiune și alte pachete. În curând, și mai mulți oameni vor putea experimenta acest lucru.

Electronic Arts și Maxis au anunțat că jocul de bază al lui Sims 4 va fi gratuit. Jucătorii de pe Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One și Xbox Series X vor putea descărca jocul gratuit începând cu 18 octombrie.

Dacă ai achiziționat deja jocul de bază, vei primi un mic bonus – jucătorii care au achiziționat The Sims 4 până pe 17 octombrie vor primi Kitul Desert Luxe, care va fi lansat și adaugă noi articole de mobilier în catalogul din joc.

EA a lansat The Sims 4 în 2014, de atunci, dezvoltatorul Maxis a lansat o serie de expansiuni care adaugă elemente precum schimbarea anotimpurilor, abilitatea de a urca pe scara faimei de la Hollywood, trimiterea personajelor la liceu sau la universitate, crearea de Sims supranaturali precum vampiri și vârcolaci. De asemenea, Maxis a corelat jocul cu actualizări gratuite; un patch din iulie a adăugat dorințe, temeri, păr pe corp și mai multe opțiuni pentru personajele din cartierul tău.

Posibilitatea unui Sims 5

Având în vedere vârsta lui The Sims 4, fanii se întreabă dacă jocul ajunge la sfârșitul duratei sale naturale de viață și dacă The Sims 5 este pe drum. În anunțul free-to-play, Maxis a spus că „echipa este mai dedicată ca niciodată dezvoltării de experiențe noi și semnificative pentru jucători și va continua să dezvolte și să lanseze pachete, Kits și Sims Delivery Express în viitorul apropiat”.

EA a spus că jucătorii Sims pot afla mai multe despre „ce este în lucru” pentru franciză pe 18 octombrie, în timpul unui stream live Behind The Sims Summit. Fluxul respectiv va fi difuzat pe canalele The Sims YouTube și Twitch.

În prezent, Sims 4 este disponibil pentru cumpărare pentru 19,99 USD și este inclus ca parte a unui abonament EA Play pe platformele PC, PlayStation și Xbox. EA a oferit anterior The Sims 4 ca descărcare gratuită cu un abonament PlayStation Plus.

Editorul are, de asemenea, un joc mobil free-to-play bazat pe The Sims numit The Sims FreePlay, care a fost lansat inițial în 2011.