Vestea bună de la Netflix: ce se întâmplă cu gigantul de streaming

Vara trecută, Netflix a început să folosească un sistem audio aparte care, spre marea bucurie a utilizatorilor, nu necesită echipament dedicat.

După ce și-a lansat noua tehnologie, odată cu sezonul patru din Stranger Things, Netflix plănuiește acum o lansare amplă, care să includă o varietate mai mare de filme și seriale.

Totuși, trebuie să știi că, pentru a beneficia de noua tehnologie audio, va trebui să ai un abonament de tip premium.

Mai bine de 700 de filme și seriale vor beneficia de îmbunătățiri

Compania a declarat, de asemenea, că noul standard audio „spațial” este acum disponibil pentru mai bine de 700 dintre cele mai vizionate filme și seriale, inclusiv pentru The Watcher, Wednesday sau Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Pentru a-ți da seama dacă titlul pe care vrei să-l urmărești se încadrează în categorie, va trebui să cauți sigla mică, undeva în descriere, care îți va spune dacă vei beneficia de această îmbunătățire substanțială.

Alternativ, vei putea căuta „audio spațial” (spatial audio, dacă ai contul în limba engleză) pentru a vedea lista completă a titlurilor.

În următoarele luni, vei putea vedea mai multe seriale și filme cu sunet spațial activat, inclusiv You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun și Tour de France.

Netflix a făcut echipă cu Sennheiser pentru a utiliza tehnologia Ambeo 2-Channel Spatial Audio. Aceasta este concepută pentru difuzoare stereo încorporate, în special atunci când vorbim despre laptopuri și tablete.

Gigantul a informat că sunetul spațial ar trebui să fie eficient pe televizoarele care nu se află prea departe de privitor și telefoanele cu difuzoare stereo.

Compania susține că sunetul cu pricina va oferi o experiență captivantă inclusiv celor care obișnuiesc să poarte căști.

În consecință, se pare că Netflix face tot posibilul să-și mărească baza de date a utilizatorilor premium. Un fel de „come to the dark side, we have cookies”, doar că într-o variantă un pic mai tech.