Alternativa la Netflix și Disney+ pe care trebuie să o știe toți românii: te face să uiți de HBO. Când se lansează SkyShowtime

SkyShowtime este cel mai nou serviciu de streaming din Europa, ce se lansează în peste 20 de piețe ce găzduiesc 90 de milioane de locuințe. Ar putea fi alternativa perfectă la Netflix.

Acum disponibil în Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația Danemarca, Finlanda, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Portugalia, Serbia, Slovenia și Suedia, SkyShowtime va continua pe parcursul primului trimestru din 2023 cu lansarea serviciului în Albania, Andorra, Republica Cehă Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România, Slovacia și Spania

SkyShowtime este un joint venture format din Comcast și Paramount Global care reunește divertisment, filme și seriale originale de la branduri emblematice, precum: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios și Peacock.

SkyShowtime se lansează pe 14 februarie în România

SkyShowtime este locul unde vei putea găsi premiere exclusive, aflate la prima difuzare, ale filmelor Universal și Paramount, precum și ale serialelor Paramount, NBCU și Sky.

Noul serviciu european de streaming va fi disponibil din 14 februarie în Albania, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România și Slovacia. SkyShowtime oferă conținut de calitate, punând la dispoziția clienților o selecție variată de divertisment captivant – inclusiv filme de la Hollywood difuzate în premieră și seriale noi, în exclusivitate, de la cele mai mari studiouri din lume.

Cu mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime este casa noilor blockbustere care vor fi disponibile pe platformă, după lansarea lor în cinematografe și pe micile ecrane. Odată cu lansarea, publicul local va avea acces la: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman și Top Gun: Maverick.

În plus, abonații vor avea acces la o selecție diversificată de seriale: inclusiv: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, The Undeclared War, Tulsa King, Vampire Academy și Yellowstone.

Printre noile filme și seriale renumite care vor fi disponibile pe SkyShowtime în următoarele luni se numără unele dintre cele mai așteptate lansări: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Minions: The Rise of Gru, Nope, Rabbit Hole, Ripley, Smile, The Black Phone și The Great Game.