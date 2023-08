„Urmașul” HBO Max va difuza seriale celebre precum „Fear the Walking Dead” și „Interview With the Vampire”: perioada limitată în care le poți viziona pe Max

Max, „urmașul” HBO Max, va difuza în flux seriale precum „Fear the Walking Dead”, „Killing Eve” și alte emisiuni AMC+. Acestea vor fi disponibile în serviciul de streaming de la 1 septembrie până la 31 octombrie.

Max, cunoscut anterior ca HBO Max, va oferi abonaților acces la mai multe emisiuni AMC, cel puțin pentru o perioadă limitată. Serviciul de streaming a încheiat un acord cu AMC pentru a le pune la dispoziție telespectatorilor unele dintre cele mai recente programe din 1 septembrie până pe 31 octombrie.

La ce seriale te poți uita pe Max

Potrivit CNBC și Variety, acordul lor cuprinde peste două sute de episoade din titluri care includ Fear the Walking Dead, Interview With the Vampire de Anne Rice și Killing Eve. AMC va face chiar și mai multe dintre serialele sale disponibile prin Max în această toamnă.

Deși rețeaua are propriul serviciu de streaming numit AMC+, s-a chinuit să facă bani din el și să țină pasul cu furnizorii rivali. Când președintele companiei, James Dolan, a trimis un memoriu membrilor personalului în mijlocul disponibilizărilor de anul trecut, el a scris: „Convingerea noastră a fost că pierderile prin tăierea abonamentelor la cablu vor fi compensate de câștigurile din streaming. Dar nu a fost așa”.

Programele AMC vor fi marcate ca atare în aplicația Max și vor fi listate într-o categorie etichetată ca „AMC+ Picks on Max”. Acestea vor fi disponibile atât pentru abonații Max fără reclame, cât și pentru cei care acceptă reclame, deși titlurile AMC+ nu vor include reclame.

EVP-ul HBO, Meredith Gertler, a spus: „colecția pop-up AMC+ este un exemplu excelent al modului în care compania poate folosi strategii inovatoare pentru a adăuga valoare ofertei sale de conținut”.

Părțile nu au anunțat încă celelalte titluri care vor sosi pe Max în această toamnă, dar CNBC spune că nu vor include cele mai mari seriale ale AMC, precum Mad Men și The Walking Dead. Breaking Bad și Better Call Saul, care, de asemenea, nu se va îndrepta către Max, sunt deja licențiate pentru Netflix.