Schimbări la HBO Max: episodul cinci din „The Last of Us” va apărea mai devreme

Aceasta este o modalitate de a evita dezastrul pe care l-ar putea avea episodul cel mai recent din The Last of Us, în concordanță cu Super Bowl.

Fanii filmului The Last of Us de la HBO care sunt și ei pasionați de fotbal s-ar fi putut confrnta cu o mică dilemă în weekend-ul următor: să urmărească cel mai recent episod din serial și să evite riscul de spoilere sau să se uite la Super Bowl? Din fericire, HBO Max ia această decizie mult mai ușor. Al cincilea episod din adaptarea excelentă a jocului lui Naughty Dog va ajunge pe serviciul de streaming și HBO On Demand cu două zile mai devreme.

Astfel, vei putea vedea episodul cinci din The Last of Us începând cu ora 21:00 ET, vinerea aceasta. Se va difuza în continuare în intervalul orar obișnuit de la 21:00 ET pe canalul de cablu al HBO duminică, dar mulți fani ar putea alege să urmărească lupta titanică dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles.

Episodul cinci din The Last of Us vine mai devreme

Aceasta este o mișcare inteligentă, unică, de la HBO, deoarece The Last of Us este deja un succes masiv, cu cifre de spectatori care au crescut de la săptămână la săptămână. De asemenea, a fost deja reînnoit pentru un al doilea sezon. Este probabil ca difuzarea liniară a următorului episod să fie afectată de ratingurile Super Bowl, dar acest lucru ar putea ajuta HBO să mențină impulsul serialului și să îndepărteze discursul TLOU de fotbal în acest weekend.

Aceasta nu este singura dată când The Last of Us se confruntă cu o competiție aspră pe parcursul primului său sezon. Weekendul acesta, s-a înfruntat cu premiile Grammy, iar finalul sezonului va fi difuzat în aceeași noapte cu Oscarurile.

Nici bine n-a apărut primul sezon din serialul The Last of Us, că HBO Max deja anunță al doilea sezon din seria realizată după jocul video. Nu se știe încă data exactă.