Dezastrul climatic, o lovitură financiară fabuloasă pentru turismul din Europa: destinațiile de vacanță care vor dispărea în câțiva ani

Temperaturile ridicate din Europa schimbă destinațiile de vară atât pentru români cât și pentru străini. Verile au devenit mai intense în sudul Europei, iar incendiile din Grecia de anul acesta sunt mult mai puternice față de cele din anii trecuți, notează Euronews și Bloomberg. Și harta destinațiilor se schimbă pentru această vară, plaja este înlocuită cu locuri mai răcoroase și pline de verdeață, precum Irlanda.

Industria turistică europeană trebuie să se confrunte cu realitățile schimbărilor climatice și să se adapteze rapid. Căldura insuportabilă din 2023 a forțat autoritățile să închidă Acropole și a alungat turiștii de pe insula italiană Sardinia în interior.

Și asta în condițiile unei încălziri globale de doar 1,2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale. Oamenii de știință spun că situația se va înrăutăți chiar dacă vom limita creșterea temperaturii la obiectivul de 2 grade C prevăzut în Acordul de la Paris.

Schimbările climatice vor face ca vremea favorabilă turiștilor să devină de nerecunoscut în unele locuri.

Peste 27 de ani clima Madridului va fi asemănătoare cu cea a orașului nord-african Marrakesh, în timp ce Londra va semăna mai mult cu cea a Barcelonei, iar Stockholm cu cea a Budapestei, potrivit unui studiu realizat de experți în 2019.

Aceasta ar fi o schimbare tectonică pentru industria europeană a călătoriilor și a turismului, care a contribuit cu 1,9 trilioane de euro (2,8 trilioane de dolari americani) la economia regională în 2022, și ar reface modelele de călătorie într-un mod care va da probabil o lovitură unor țări din sudul Europei.

Această schimbare va fi o lovitură pentru țările care se bazează foarte mult pe vizitatori pentru creșterea economică.

Temperaturile au ajuns la 46 grade Celsius pe insula italiană Sardinia săptămâna trecută, ceea ce a dus la străzi goale în timpul a ceea ce este de obicei sezonul turistic principal.

Telefoanele mobile au încetat să mai funcționeze la temperaturi care s-au apropiat de un record. Un bărbat în vârstă de 84 de ani a murit în mașina sa după ce a tras pe dreapta în Sardinia, în iulie, la câteva zile după ce un alt bărbat de jumătate din vârsta sa s-a prăbușit în timp ce vopsea marcajele stradale pentru o trecere de pietoni din Milano.

Fenomenele meteorologice extreme din Europa s-ar putea prelungi până la toamnă, stimulate de temperaturile record ale mării. Luni, temperatura de la suprafața mării Mediteraneene a atins cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată, de peste 28,71°C, depășind recordul anterior de 28,25°C stabilit în 2003.

Datele Serviciului mediteranean de monitorizare a valurilor de căldură au confirmat că marți temperatura mării a depășit noi recorduri.

Temperaturile mai ridicate ale apei înseamnă că viața marină va fi în pericol, la fel ca în cazul valurilor de căldură dintre 2015 și 2019, când 50 de specii, inclusiv moluște și corali, au fost afectate în mod semnificativ.

Impactul încălzirii oceanelor va fi resimțit în lunile de toamnă și de iarnă, când Marea Mediterană va elibera căldura pe care o reține în prezent, ceea ce ar putea supraîncărca furtunile.

Căldura fără precedent eliberată de mare ar putea declanșa ploi abundente, nu numai în sudul Europei, ci și în mare parte din restul continentului, deoarece Marea Mediterană acționează ca o sursă de căldură și umiditate pentru o mare parte din Europa.

În această vară au avut loc fenomene meteorologice extreme în întreaga Europă, de la incendii de vegetație și valuri de căldură intense la inundații rapide și furtuni cu grindină.

Furtunile de grindină din nordul Italiei de săptămâna trecută s-au soldat cu cel puțin 110 răniți în urma grindinei de mărimea unei mingi de tenis care a lovit micile orașe din Lombardia, în nordul Italiei.

În timp ce în sudul Italiei temperaturile au depășit 46C, unele spitale din Roma au înregistrat o creștere de 20 până la 25 de procente a numărului de persoane care au ajuns la unitățile de urgență din cauza deshidratării sau a altor boli cauzate de căldură.

Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 27 July

The situation is improving, however, 🟤Very Extreme Danger is still present in areas of:

➡️Central #Spain🇪🇸

➡️The #Puglia region, in #Italy🇮🇹

➡️Central and Southern #Greece🇬🇷

➡️Central and Northern #Bulgaria🇧🇬

➡️Western #Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/2KMMmyl1LP

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 27, 2023