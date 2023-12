Unde poți vedea Singur Acasă, fără reclamele enervante cu care ești obișnuit la televizor: Home Alone nu e pe Netflix

Cu siguranță te-ai săturat de reclamele enervante din timpul filmelor tale preferate de Crăciun difuzate pe posturile TV. Filmele din seria Singur Acasă pot fi văzute pe o rețea de streaming cunoscută la noi. Iată unde poți viziona Home Alone, în confortul casei tale.

Unde poți vedea Singur Acasă, de Crăciun

Platforma de streaming Disney+, care deţine drepturile pentru producţia cu năzdrăvanul Kevin, are deja disponibile cele două filme, Singur Acasă şi Singur Acasă 2: Pierdut în New York. De asemenea, și Home Alone 3 și Home Alone 4 sunt disponibile pe Disney+. Mai mult, și cel mai recent film din serie, Home Sweet Home Alone, din 2021, este dispobil pe rețeaua de streaming.

Serviciul de streaming Disney+ este casa filmelor și a serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star. Găzduiește în exclusivitate producțiile originale ale platformei de streaming, iar în luna decembrie nu se lasă mai prejos. Iată noutățile lunii viitoare pe popularul serviciu de streaming.

Citește și: Bucură-te de mini-vacanța de 1 Decembrie cu Disney+: Super filme și seriale pe care să le vezi împreună cu familia

Filme și seriale pe Disney+, de sărbători

În luna decembrie pe Disney+ poți viziona alături de cei apropiați mult așteptata serie originală Percy Jackson și Olimpienii (Percy Jackson and The Olympians), cât și cel mai recent film Indiana Jones Și Cadranul Destinului (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Și, bineînțeles, există o mulțime de distracții festive pe Disney+, cu toate colecțiile Singur Acasă (Home Alone) și Greu de ucis (Die Hard) disponibile, plus multe producții pentru a te introduce în atmosfera de Crăciun!

De asemenea, noul film de comedie Repetiție Generală (Theater Camp) sosește la timp pentru a înveseli serile lungi și întunecate. Și nu uita că vedetele sale, Ayo Edebiri și Molly Gordon, pot fi văzute și în serialul Ursul (The Bear) de la FX care este disponibil acum pe Disney+.

Iar dacă vrei să vizionezi un film de Crăciun, care sigur te va duce direct în spiritul sărbătorilor de iarnă, poți să te uiți la comedia „Magie de Crăciun” („Dashing Through the Snow”). Redacția Playtech a discutat cu producătorul Will Packer, pentru a afla mai multe detalii despre cum au realizat pelicula.

Vezi și: Filmul-eveniment ”Dorința”, de la Disney, este în cinematografe: O poveste uimitoare, cum nu vezi decât o dată la o sută de ani