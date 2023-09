The Walking Dead: Daryl Dixon readuce pe ecrane esența primelor sezoane ale celebrului serial The Walking Dead: ce știm până acum

Spinoff-ul Daryl Dixon își propune să se întoarcă la elemente de bază, reinterpretând povestirea mai concentrată din primele sezoane ale seriei The Walking Dead.

The Walking Dead: Daryl Dixon are scopul de a readuce pe ecrane esența primelor sezoane ale The Walking Dead. Adaptat după benzile desenate ale lui Robert Kirkman, The Walking Dead a debutat pe AMC în 2010 și a devenit rapid un element de bază al culturii populare. În timp ce proeminența seriei în cultura populară s-a diminuat treptat de-a lungul a unsprezece sezoane, a rămas suficient de populară pentru ca AMC să creeze numeroase spin-off-uri, chiar și după încheierea seriei emblematice.

The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off-ul așteptat de fani

Viitoarea serie Daryl Dixon va prezenta personajul preferat de fanii serialului celebru.

În timp ce a discutat cu Polygon, Greg Nicotero, un producător executiv și artist de efecte speciale și machiaj din The Walking Dead: Daryl Dixon, a spus că spin-off-ul s-a inspirat din primele sezoane ale seriei originale, „păstrând poveștile singulare și concentrate”. Nicotero a reflectat, de asemenea, asupra muncii pe care a făcut-o cu showrunnerul original al The Walking Dead, Frank Darabont, în acele sezoane inițiale. Citiți mai jos comentariile lui Nicotero:

„A fost într-adevăr ca și cum am începe totul de la capăt și am face ceea ce Frank Darabont și cu mine am făcut în sezonul unu. Cred că ceea ce a fost cu adevărat cel mai important lucru pentru Daryl Dixon a fost să mă întorc la ADN-ul a ceea ce a făcut primele sezoane originale. Acestea au menținut poveștile singulare și concentrate. Dacă te gândești cu adevărat la original, era Rick care își căuta familia. Ne-am întors la acele tipuri de povești”

După ce s-a trezit din comă și a descoperit starea apocaliptică a lumii, motivația inițială a lui Rick Grimes a fost să-și găsească familia, un obiectiv clar și nobil. Povestea a rămas interesantă după ce și-a găsit familia, noua sa motivație fiind aceea de a-i ține pe ei și grupul lor în siguranță.