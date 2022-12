Imaginile din următorul Walking Dead dezvăluie revenirea personajelor consacrate în franciză: când vei putea vedea serialul

Imagini noi din viitoarea serie spin-off a lui The Walking Dead, Dead City, Negan și Maggie, dezvăluie revenirea personajelor în franciză.

Imagini noi din viitorul spin-off The Walking Dead Dead City dezvăluie revenirea lui Maggie și Negan. The Walking Dead a avut premiera pe AMC în 2010 și a rulat timp de 11 sezoane, finalul serialului debutând pe 20 noiembrie. În timp ce serialul horror de lungă durată, aclamat de critici, a ajuns la sfârșit, franciza The Walking Dead a început să crească.

Până în prezent, au fost deja create trei serii spin-off, încă trei fiind în curs de dezvoltare. Prima dintre acestea, Dead City, a fost anunțată în martie, sub titlul Isle of the Dead. Numele serialului a fost schimbat în Dead City în august, iar filmările s-au încheiat în octombrie. The Walking Dead: Dead City va avea șase episoade și va avea premiera în aprilie 2023.

The Walking Dead: Dead City va avea premiera în aprilie

În imaginile noi postate pe Instagram de The Walking Dead, Maggie (Lauren Cohan) și Negan (Jeffrey Dean Morgan) revin în franciza zombie. Prima imagine arată un nou look pentru Maggie, care stă într-un bar îmbrăcată cu o geacă de piele și mănuși, cu părul pe spate. A doua imagine îl arată pe Negan, purtând și el o jachetă de piele. Imaginea finală – și poate cea mai grăitoare – o arată pe Maggie ținând un cuțit la gâtul lui Negan, în timp ce Negan pare nederanjat.

Finalul seriei Walking Dead i-a lăsat pe fani cu inima zdrobită după moartea devastatoare a Rositei, dar a configurat perfect viitoarele spinoff-uri ale francizei. Rick și Michonne au apărut pentru ultimele scene ale finalului, pentru prima dată de la plecările lor, dând o sugestie a ceea ce urmează în Rick și Michonne. Daryl și-a luat rămas bun de la Carol înainte de a părăsi Alexandria pe cont propriu, creând spin-off-ul său Daryl Dixon. În cele din urmă, deși viitorul lui Negan nu a fost dezvăluit, Maggie a făcut aluzie la dorința de a explora mai mult din lume din nou, așa cum a făcut-o în The Walking Dead sezonul 9, punând la punct povestea din New York din Dead City.