Terminator 7 este în dezvoltare: când apare filmul regizat de James Cameron

Terminator 7 este în dezvoltare și James Cameron chiar scrie scenariul, dar un alt film nou este înlocuitorul perfect pentru franciza veche.

Terminator 7 este în dezvoltare și face progrese majore (va fi lansat anul acesta), dar un alt film viitor este înlocuitorul perfect pentru franciza veche. Filmele Terminator se desfășoară de zeci de ani, începând cu originalul clasic lansat în 1984 și urmat de continuarea sa, probabil îmbunătățită, Terminator 2: Judgment Day, șapte ani mai târziu.

Primele două filme au fost scrise și regizate de James Cameron, iar ultimul a revoluționat total cinematografia cu efectele sale vizuale spectaculoase. Aceste filme spun, de asemenea, o poveste atemporală care a fost copiată de nenumărate ori, pe măsură ce tehnologia creată de omenire devine mai puternică și mai inteligentă decât oamenii, ceea ce duce la un război total.

Franciza Terminator a luat o întorsătură proastă în anii 2000, deoarece Terminator 3: Rise of the Machines a fost primit negativ și aproape fiecare parte ulterioară a fost mai proastă. Mulți critici au numit Terminator: Dark Fate o revenire la formă, dar a fost văzut așa pentru că a urmat Terminator Genisys și Terminator Salvation. În ciuda interesului în scădere pentru serie și a randamentelor lor în scădere la box office, Terminator 7 este acum în dezvoltare.

Terminator 7 e detronat

Cu toate acestea, viitorul film SF The Creator, care se va lansa pe 29 septembrie 2023, este tot ce ar trebui să fie un film modern de genul Terminator și demonstrează că este prea târziu pentru realizarea lui Terminator 7.

În timp ce The Creator pare inspirat de Războiul Stelelor când vine vorba de imaginile filmului, deoarece este plin de nave spațiale și roboți proiectați interesant, care arată ca niște droizi, este mai aliniat tematic cu seria Terminator. Trailerul pentru The Creator se deschide cu John David Washington declarând: „Nu sunt oameni, Maya, este doar programare”, înainte de a izbucni un întreg război între oameni și mașini. Exact despre asta a fost vorba în fiecare film Terminator, deși a fost dezvăluit că războiul a fost de neoprit la sfârșitul Terminator 3: Rise of the Machines.

The Creator este despre inteligența artificială care a devenit mare și și-a dezvoltat propriile gânduri. A.I. a devenit atât de inteligentă, încât a reușit să detoneze un focos nuclear, ceea ce este extrem de asemănător cu ceea ce se realizează cu mașinile Skynet în filmele Terminator.

Cu toate acestea, The Creator arată mai cinematografic și mai interesant decât orice film Terminator lansat în acest secol. The Creator descrie, de asemenea, mai bine modul în care inteligența artificială ar putea dezvolta sentimente, care a fost o temă filozofică comună în filmele SF de decenii, dar nu a fost niciodată perfecționată. Dacă The Creator este la fel de bun pe cât sugerează trailerul, va face ideea Terminator 7 total inutilă.