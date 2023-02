Știința din spatele lifturilor: cât de probabil este să pici în gol, ca în filmele de groază

Cu toții am auzit povești de groază despre o defecțiune care a cauzat ca un lift să pice în gol.

Un incident se presupune că a avut loc în noiembrie 2018 la a patra cea mai înaltă clădire din Chicago. Se pare că șase persoane au fost blocate după ce liftul de la fostul John Hancock Center din Chicago „s-a scufundat” de la etajul 95 în holul de la etajul 11.

Stai liniștit, este incredibil de rar ca un lift să se spargă în acest fel.

Nenumărate „curse”cu liftul sunt făcute în fiecare zi pe tot globul, iar incidentele fatale sunt relativ scăzute. Având în vedere numărul de persoane care călătoresc zilnic în aceste dispozitive, acestea pot fi considerate unul dintre modurile de transport mai sigure.

Accidentele care implică ascensoarele, precum și scările rulante, ucid în jur de 30 și rănesc grav aproximativ 17.000 de persoane în fiecare an în SUA, potrivit datelor citate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Aproape jumătate dintre aceste decese implică oameni care lucrează la mașini care se blochează între părțile mobile sau în josul arborelui.

Incidentele în care cablurile liftului se rup și liftul cade dramatic sunt practic nedocumentate în ultimii ani, conform statisticilor oficiale din SUA.

Ce se întâmplă dacă un cablu de lift se rupe?

Unul dintre motivele principale din spatele siguranței relative a ascensoarelor este că acestea se bazează pe un număr de cabluri de oțel, adesea între patru și opt. Dacă unul cedează, ceilalți vor putea în continuare să țină liftul. Aceste cabluri sunt concepute pentru a susține greutatea mai multor cabine complet pline, astfel încât riscul ca firele să se rupă doar din cauza unei cabine foarte încărcate este foarte puțin probabil.

Chiar dacă mai multe cabluri se rup într-un incident ciudat, lifturile sunt echipate cu mai multe măsuri de precauție care pot proteja călătorii.

Multe dintre acestea sunt atribuite nașului ascensoarelor moderne, Elisha Otis, un industrial american care a dezvoltat un dispozitiv de siguranță în secolul al XIX-lea care împiedică prăbușirea lifturilor în cazul în care cablul de ridicare se defectează.

Mai întâi este o frână electronică, conform Washington Post. În multe modele moderne de lift, senzorii pot detecta dacă mașina se deplasează cu viteză în jos și poate ejecta o frână metalică de sub vagonul liftului care se încadrează în șinele de ghidare care merg în jos.

Dacă există o întrerupere de curent, o frână eliberată electronic poate intra în acțiune. Multe ascensoare au o clemă care are o poziție de repaus închisă strâns pe scripetele de deasupra mașinii. În mod inteligent, acest tip de frână este întotdeauna blocat, cu excepția cazului în care este furnizată energie pentru a-l elibera, ceea ce înseamnă că va pune mecanic frâne pe scripete în absența electricității.

Pe partea de sus a frânelor, apoi există contragreutăți care sunt atașate la capetele opuse ale cablurilor cuplate la mașină. Aceste contragreutăți sunt în general puțin mai grele decât o mașină goală și puțin mai ușoare decât o mașină plină. Chiar și în absența oricărui sistem de frânare, această contragreutate ar trebui să asigure că mașina va urca ușor dacă este goală sau nu este plină, în timp ce coboară ușor dacă mașina este plină.

Amortizoarele hidraulice de șoc sunt adesea plasate în partea de sus și de jos a arborelui pentru a ajuta la creșterea sau scăderea acesteia puțin mai blândă.

În ciuda tuturor acestor niveluri de siguranță, accidentele se pot întâmpla în mod evident. Cu toate acestea, se pare că cele mai multe dintre aceste accidente sunt rezultatul unei erori umane și al falsificării, mai degrabă decât o defecțiune pur mecanică a liftului.