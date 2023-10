Știința din spatele comediilor romantice. De ce funcționează atât de bine la public, de fapt

Comediile romantice sunt iubite de mulți oameni de pe Pământ, indiferent de țara din care provin.

Totuși, de ce sunt așa de apreciate comediile romantice, de fapt?

Comediile romantice, excluse de la cele mai importante premii din lumea cinematografiei

De-a lungul anilor, comediile romantice au fost respinse la ceremoniile de premiere, în ciuda popularității lor în rândul oamenilor obișnuiți.

Un articol din 2013 din New York Times a constatat că acest tip de film este unul dintre genurile cele mai susceptibile de a împărți audiența și opinia critică.

La fel ca multe alte lucruri care sunt clasificate drept „pentru femei”, despre comediile romantice se vorbește adesea ca despre o „plăcere vinovată” a multora.

Comediile romantice „relaxează” creierul

Cercetătoarea Claire Mortimer susține că acest lucru nu este cauzat doar de statutul genului de „filme pentru femei”, ci și din cauza faptului că aceste pelicule romantice sunt filme oarecum simpluțe. Astfel de filme sunt adesea văzute ca repetitive.

Unele filme devin exemple cheie ale unui gen, un fel de „cel mai bun din” și formează un șablon pe care celelalte fie îl imită, fie îl reciclează. Asta nu înseamnă că toate sunt la fel, dar există o formă dominantă.

Spre exemplu, unul dintre cele mai populare filme din nișă, When Harry Met Sally (1989), prezintă povestea „prietenilor care devin iubiți”. Acest lucru reapare în filme mai recente precum Always Be My Maybe (2019).

Leger Grindon, expert în comedii romantice, împarte conflictele din filmele romantice în trei mari domenii: între părinți și copii, cele două personaje care se întâlnesc sau când cineva trebuie să aleagă între dezvoltare personală și sacrificiu.

Conflictul dintre nevoile intereselor amoroase poate fi văzut în What Women Want (2000). Iar conflictul dintre dezvoltarea personală și sacrificiu a fost o temă comună a multor comedii romantice Netflix recente, cum ar fi Hello, Goodbye and Everything in Between (2022) sau The Holiday Calendar (2019).

În filmele Hallmark Christmas (subgenul propriu al comediei romantice) precum Just In Time for Christmas (2015), femeile trebuie adesea să aleagă între cariera și relația lor, o recurență obișnuită în special pentru subgenul Crăciunului.

Fără dar și poate, comediile romantice pot oferi evadare sezonieră oricui are nevoie de un pic de timp petrecut departe de problemele zilnice pe care le are. Nefiind o nișă greu de urmărit, se poate spune că are darul de a „relaxa” creierul.

