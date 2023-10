Filmul de pe Netflix care te va ține tensionat: de ce trebuie să vezi thrillerul cu recenzii bune

Acesta este filmul de pe Netflix care te va ține tensionat pe tot parcursul său. Mai jos, citește de ce trebuie să îl vezi.

Filmul de pe Netflix care te va ține în suspans

Benicio Del Toro este co-scenarist în acest film de pe Netflix și joacă rolul unui detectiv dur, cu un trecut oarecum murdar, însărcinat cu investigarea unei crime oribile.

Așadar, Reptile, care este disponibil pe Netflix, este un thriller noir, cu Del Toro în rolul polițistului experimentat Tommy Nichols, remarcat pentru profesionalismul său impasibil, care tocmai și-a luat un nou loc de muncă în Maine. Tommy și-a părăsit vechea stație din Philadelphia sub suspiciunea că a acoperit un partener corupt; este un tip respectat de multă lume pentru onestitatea sa, dar și pentru codul său de loialitate față de colegii săi ofițeri.

Tommy este căsătorit cu Judy (interpretată frumos de actrița Alicia Silverstone), care este o soție de polițist care îi susține cariera, ale cărei rude din această comunitate unită l-au ajutat pe Tommy să obțină slujba. De asemenea, actorul Eric Bogosian joacă rolul căpitanului; Domenick Lombardozzi este un detectiv ușor sinistru, cu o afacere de securitate secundară, iar Ato Essandoh este polițistul începător cu care Tommy este partener.

Cine joacă în film

Tommy se înțelege perfect cu acest nou grup de băieți, cu toate glumele lor sexiste și homofobe, dar aceștia sunt neliniştiţi să-l vadă pe Tommy, un nou venit, conducând ancheta asupra unei crime deosebit de grave. O femeie care lucra ca agent imobiliar a fost înjunghiată cu o ferocitate înfiorătoare într-una dintre casele pe care le prezenta posibililor viitori cumpărători.

Astfel, principalul suspect în crimă ar părea a fi partenerul acestei femei și colegul agent imobiliar Will Grady, jucat cu inteligență și echilibru de Justin Timberlake; poate că a descoperit că ea îl înșela cu fostul partener. Mai mult decât atât, Will, într-o notă mai degrabă hitchcockiană, are o relație strânsă cu mamă văduvă Camille (Frances Fisher) al cărei regretat soț a fondat, de fapt, afacerea cu proprietăți.

Filmul de pe Netflix are o întorsătură de situație la care nu te-ai aștepta. Reptile este intrigant și te va ține în suspans până la sfârșit.