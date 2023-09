Premiere Netflix în octombrie: Ce filme și seriale poți vedea de luna viitoare

În fiecare lună, există premiere Netflix. Iată ce noutăți în materie de filme și seriale aduce platforma de streaming în luna octombrie.

Ce premiere Netflix vedem în octombrie

Pregătește popcornul și gustările cu aromă de dovleac copt, pentru că luna asta vine pe Netflix cu numeroase filme și seriale numai bune de văzut de sub pătură, alături de cei dragi.

Poți începe cu: Lupin: Partea 3, un nou sezon în care cel mai căutat gentilom al Franței se întoarce, dar fantomele trecutului nu sunt niciodată prea departe și un eveniment neașteptat îi va da toate planurile peste cap. De asemenea, Pain Hustlers este un film care privește printr-o lentilă tăioasă, dar revelatoare la ceea ce unii oameni fac din disperare, iar alții din lăcomie, regizat de David Yates, cu Emily Blunt și Chris Evans în rolurile principale.

Mai mult, BECKHAM este un documentar cu patru părți, care spune povestea nevăzută a unui star al fotbalului devenit reper cultural. BECKHAM, un documentar cu patru părți, spune povestea nevăzută a unui star al fotbalului devenit reper cultural. Deși numele lui David Beckham este unul dintre cele mai cunoscute de pe planetă, puțini îl cunosc cu adevărat. De la începuturile umile într-o familie din clasa muncitoare din estul Londrei, perseverența și dorința lui de a câștiga și lupta pentru a găsi echilibrul între ambiție, iubire și familie, povestea lui David este una a măririlor și căderilor de la înălțimi amețitoare. Serialul te poartă prin tot acest carusel, dezvăluindu-ți povestea surprinzătoare, intimă și revelatoare a unuia dintre cei mai cunoscuți și atent analizați sportivi ai tuturor timpurilor.

Filme și seriale noi

În documentarul BECKHAM, Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove), câștigător al premiului Oscar, alături de producătorul John Battsek (One Day in September, Searching for Sugar Man, Iarnă în flăcări: Lupta Ucrainei pentru libertate) câștigător al premiului Oscar și al premiului Emmy, îi surprind pe David, pe soția lui Victoria, familia, prietenii și coechipierii lui așa cum nu au mai fost văzuți până acum. Rezultatul este un portret intim al omului David Beckham, dar și o cronică a sportului contemporan și a culturii celebrității.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: The Fall of the Usher House, unde Mike Flanagan semnează acest serial horror sinistru, bazat pe lucrările lui Edgar Allan Poe; Fair Play, un thriller palpitant despre relații, scris și regizat de Chloe Domont, cu Phoebe Dynevor și Alden Ehrenreich în rolurile principale; Pluto, o nouă producție anime bazată pe seria originală de benzi desenate cu același nume și semnată de Naoki Urasawa și Osamu Tezuka.

În plus, cele șapte sezoane din True Blood, dar și filmele Little Women, Mean Girls, The Lost City și Step Up vin pe platformă, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!