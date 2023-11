Ștefan a renunțat să mai fie polițist, ca să se facă oier. Ce l-a determinat pe tânăr să ia această cale în viață

Andrei Ștefan Hahuie este un un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Galați, care urmează cursurile Facultății de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, specializarea Zootehnie.

Pasiunea pentru animale i-a ghidat drumul în viață

Alegerea acestei facultăți a fost determinată de pasiunea pe care o are pentru animale, bine împământenită în sufletul lui încă de când era copil, petrecând mare parte din timpul său la țară.

„Îmi doresc să devin cel mai bun în domeniul zootehniei, atât în ceea ce privește exemplarele pe care le voi deține în fermă și cu care intenționez să particip la concursuri și expoziții, cât și în privința comercializării produselor agroalimentare pe piața din România. Această piață este, în prezent, copleșită de produse din import”, a declarat tânărul fermier, pentru agrobisnez.ro.

Andrei Ștefan Hahuie își propune să introducă în cultura românilor obiceiul de a consuma carne de oaie, similar practicat în țările arabe, Turcia și Grecia, nu doar în perioada Sărbătorilor Pascale.

Fermierul subliniază că această schimbare ar aduce un plus în diversificarea preferințelor alimentare ale românilor.

Fost polițist, actual oier

Important de menționat este că, în trecut, tânărul a lucrat ca polițist, însă, din motive ce țin de sfera personală, a demisionat și a decis să se alăture afacerii de familie.

Așadar, a deschis un atelier de mobilă împreună cu un prieten apropiat, iar în paralel a dezvoltat ferma de oi pe care o deține.

„Cu timpul am realizat că, gândul meu este numai la animale, motiv pentru care am ales să mă dedic în totalitate creșterii acestora. În prezent, am un efectiv de aprox. 600 de capete din rasa Țigaie ruginie.

Am optat pentru această rasă deoarece este una dintre cele mai vechi rase autohtone, fiind printre cele mai rezistente și, totodată, nepretențioase rase de oi, cu un randament bun și la miei, dar și productive din punct de vedere al laptelui raportat la condițiile mai grele de pășunat”, a declarat Andrei Ștefan Hahuie, citat de sursa menționată anterior.

