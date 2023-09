Leguma cu care un român a dat lovitura. A mucit în străinătate, a făcut bani și a investit în această afacere. Nu a dat greș

Un tânăr român întors din străinătate a dat lovitura cu o nouă afacere. Pentru el, rețeta succesului a constat în urmarea visului său din copilărie, anume acela de a deveni fermier. Ce legumă a plantat acesta?

Ionuț este tânărul care a decis să se întoarcă din străinătate pentru a-și urma visul, anume acela de a deveni fermier. Zis și făcut. Tânărul și-a deschis firma „Riv Farm Curtici”, care are ca obiect principal de activitatea vânzarea de legume.

Este vorba, mai exact, de varză plată, cunoscută și sub denumirea de Autumn King. Tânărul a cultivat această legumă pe o suprafață de 1.700 de metri pătrați. Ionuț nu s-a rezumat doar la vânzarea unei singure legume. Astfel că, tânărul a decis să planteze vinete și roșii pe o suprafață de 60 de ari.

„Sunt fermier din copilărie. Acesta este al doilea an de când mi-am reluat activitatea”, a mărturisit Ionuț pentru sursa citată.

Tânărul antreprenor mărturisește că încă din clasa a III-a avea acest vis. Se pare că acesta a avut și un model.

„Mi-am dorit să fiu fermier de când, în clasa a III-a, am vizitat ferma domnului Dimitrie Muscă. Mi-a plăcut atât de mult, încât am decis că vreau să devin fermier. Cu acest gând am plecat în străinătate să economisesc bani pentru a investi în agricultura din țara noastră.