Vasile s-a întors din străinătate și a pornit o afacere cu care a dat lovitura. “În afară, am făcut școala vieții, am mâncat din gunoaie, am dormit pe străzi”

Un român s-a întors din străinătate și a pornit o afacere cu care a dat lovitura. Bărbatul a povestit că a făcut școala vieții peste hotare, unde a mâncat din gunoaie și a dormit pe străzi înainte de a ajunge să aibă angajați.

Românul, Vasile Lupu, a plecat în Franța în anul 2000, când avea vârsta de 25 de ani, după ce a terminat liceul Silvic și a lucrat un timp ca pădurar. A dus o viață chinuitoare timp de nouă luni – perioadă în care a dormit pe străzi și a mâncat din gunoaie, după care a cunoscut un turc care l-a angajat în construcții.

„A fost greu pentru că n-am știut limba și nu cunoșteam pe nimeni. Am dormit pe stradă, am mâncat din gunoaie și apoi, ușor-ușor, după vreo 9 luni de zile de chin, am reușit să cunosc un turc care m-a angajat în construcții.”, a povestit el.