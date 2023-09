Și-a cheltuit averea pentru a salva vieți în Al Doilea Război Mondial. Cine a fost Mary Jayne Gold, sursa de inspirație pentru producția Netflix Transatlanti

Cu toate că avea reputația unei femei bogate și mereu dornică de distracție, Mary Jayne Gold și-a croit drum către Marsilia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unde a lucrat pentru a scoate ilegal mii de oameni din țară.

Pentru unii, Mary Jayne Gold părea o femeie bogată și superficială. Frumoasă, blondă și bogată, își putea permite să trăiască cum așa dorea.

Cu toate acestea, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Gold a ales să i se alăture lui Varian Fry și Comitetului de Salvare de Urgență pentru a salva mii de oameni aflați în pericol.

Sub umbra regimului colaboraționist de la Vichy, din Marsilia, Franța, Gold, Fry și ERC au facilitat cu discreție evadarea artiștilor, intelectualilor și altor persoane aflate în pericol.

Gold nu doar că a donat o mare parte din averea sa cauzei, dar s-a expus și ea unor pericole.

Aceasta este adevărata poveste a lui Mary Jayne Gold, femeia care a inspirat miniseria Netflix, Transatlantic.

Viața fastuoasă a moștenitoarei

Născută pe 12 august 1909, în Chicago, Illinois, Mary Jayne Gold și-a petrecut începutul vieții în lux. Era nepoata unui om care a făcut avere inventând primul radiator din fontă turnată și a crescut într-o familie foarte bogată.

Potrivit Chicago Tribune, Gold a crescut și într-o familie cu o mamă fricoasă, un tată sever și un frate mai mare aventurier, ceea ce a contribuit la formarea personalității ei de mai târziu.

Conform relatărilor, la un moment dat ar fi mers cu fratele ei să se dea cu sania pe o pantă abruptă, iar când un alt băiat s-ar fi luat de ei, fratele lui Gold ar fi răspuns: „Nu o cunoști pe sora mea, prostule”.

Averea a protejat-o de dificultățile vremurilor economice dificile din timpul Primului Război Mondial. Până în 1929, ea era deja la școală în Italia, totul ca ulterior să se mute la Paris, în anii 1930.

Acolo, Gold a trăit o viață plină de fast. A cumpărat un apartament mare într-un cartier elegant, precum și un avion Percival Vega Gull cu care cutreiera Europa.

Cu toate acestea, în septembrie 1939, totul s-a schimbat. Germania a invadat Polonia, iar zilele întunecate s-au pogorât peste Europa.

„Simțeai că este sfârșitul lumii, că tot ceea ce ai crezut și tot ceea ce a fost construit de umanitate sau decență timp de secole s-a sfârșit”, a povestit Gold într-un interviu după decenii.

Pe măsură ce naziștii se apropiau de Paris, în mai 1940, Gold a decis să părăsească orașul și să se îndrepte spre Marseille, din sudul Franței, de unde ar fi putut lua un vapor pentru a se întoarce acasă.

Pe drum spre Marseille, s-a întâlnit cu Miriam Davenport, o compatrioată americană care locuia în Franța.

Când au ajuns la Marseille, Davenport a decis să rămână pentru a ajuta refugiații să scape din țară, și Gold a hotărât să rămână alături de ea. Nu a trecut mult timp până când l-au întâlnit Varian Fry, un editor și jurnalist cu aceleași principii.

După cum relatează Biography, Fry ar fi auzit primele zvonuri de la oficialii germani despre planurile naziste de exterminare și a scris mai multe articole despre o revoltă antisemită la care a fost martor în Berlin.

Pe măsură ce lucrurile deveneau tot mai grave, Fry s-a alăturat altor 200 de americani pentru a forma Comitetul de Salvare de Urgență, după invadarea Parisului, în 1940, pentru a ajuta refugiații.

Organizația a avut parte de sprijinul lui Eleanor Roosevelt.

Fry o plăcea pe Davenport, dar nu neaparat pe Mary Jayne Gold, pe care o considera o „fițoasă”.

Cu toate că nici Gold nu îl plăcea pe Fry, ea a încercat să-l cucerească, iar acesta a cedat, în cele din urmă, acceptându-i ajutorul.

Curajul lui Mary Jayne Gold

Mary Jayne Gold a făcut multe pentru ERC. A donat organizației suma de 3.000 de dolari (echivalentul a aproximativ 60.000 de dolari în moneda de azi) pentru a finanța evacuarea refugiaților mai săraci.

Gold și Davenport au intervievat, de asemenea, persoane care încercau să fugă din țară pentru a determina cine era în cel mai mare pericol. Deși ERC a salvat mai mulți artiști, precum Marc Chagall și Max Ernst, ei au căutat, de asemenea, să ajute oameni obișnuiți.

„Acești oameni, unii erau foarte simpli, dar erau foarte curajoși”, a povestit Gold. „Nu scriau cărți sau pictau tablouri… oamenii pe care i-am intervievat erau oameni obișnuiți”, a mai spus aceasta.

Gold s-a retras din ERC la cererea iubitului ei, un gangster numit Raymond Couraud.

Cu toate acestea, după ce a descoperit că Couraud îi furase diamantele, l-a părăsit și a fost pregătită să se dedice din nou cauzei.

Fry a rugat-o pe Gold să-și folosească „farmecele feminine” pentru a ajuta la eliberarea a patru germani ținuți în lagărul de concentrare de la Le Vernet.

Gold, deși emoționată, știa că comandantul francez al lagărului era un afemeiat notoriu, așa că s-a îmbrăcat frumos și a mers să vorbească cu el.

Comandantul a fost de acord să elibereze prizonierii, cu condiția ca Gold să ia cina cu el. Ea a acceptat, dar comandantul a fost forțat să anuleze, de vreme ce se iviseră niște planuri cu Gestapo. A eliberat, totuși, prizonierii, așa cum a promis.

History Net relatează că ea și Fry au fost arestați de două ori, iar Peggy Guggenheim a povestit pentru The New York Times că au fost ținuți prizonieri pe o barcă timp de zile întregi când Philippe Pétain, liderul Franței de la Vichy, a vizitat Marseille.

„Până atunci, Fry și Mary Jayne Gold… fuseseră arestați și ținuți captivi pe o barcă timp de zile întregi în timpul vizitei lui Petain la Marsilia”, a explicat Guggenheim. „În cele din urmă, au reușit să trimită un mesaj secret consulului american, care i-a salvat”.

Până atunci, Fry reușise să își schimbe complet opinia despre Gold.

„Ar fi fost greu să găsim o persoană mai potrivită pentru munca pe care o aveam în vedere decât Mary Jayne”, i-a spus soției sale înainte ca el și Gold să fie expulzați. „Ea ne-a donat deja mii de dolari și este mai interesată de munca noastră decât oricare altă persoană pe care o cunosc”.

Viața moștenitoarei după război

Pentru Mary Jayne Gold, perioada petrecută în Marseille a reprezentat apogeul vieții sale.

Potrivit The New York Times, un prieten al său a comentat la moartea ei în 1997 că: „ea simțea că doar un an din viața ei contează cu adevărat și a fost anul pe care l-a petrecut în Marsilia… Era o femeie foarte înțeleaptă a cărei inimă bătea pentru cauzele corecte și care, într-un moment crucial al istoriei, a înțeles ce era necesar”.