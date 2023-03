Sezoanele doi și trei din „The Last of Us”: ce știm până acum despre continuarea serialului de pe HBO

Creatorii serialului „The Last of Us” nu vor face din partea a doua a jocului doar un sezon. Deși Craig Mazin și Neil Druckmann nu au spus încă dacă vor avea nevoie de două sau trei sezoane pentru a spune partea a doua a poveștii jocului, știm că vor mai fi cel puțin două sezoane din serialul de pe HBO.

Primul sezon al serialului The Last of Us de la HBO s-a încheiat, iar creatorii seriei privesc deja provocarea de a adapta cel de-al doilea joc. HBO a deschis rapid ideea unui al doilea sezon, după ce serialul a devenit un succes imediat, dar asta nu va fi suficient pentru a cuprinde evenimentele din The Last of Us Part II, după cum au confirmat Craig Mazin și Neil Druckmann.

The Last of Us va avea mai multe sezoane

„Nu. În niciun caz”, a spus Mazin când GQ a întrebat dacă al doilea sezon va explora întreaga poveste din partea a II-a. „Va fi mai mult de un sezon”, a adăugat Druckmann, deși Mazin a refuzat să spună dacă ar avea nevoie de două sau trei sezoane pentru a acoperi evenimentele din continuarea lui Naughty Dog.

În orice caz, serialul este reînnoit oficial doar pentru sezonul al doilea, nu al treilea sau al patrulea încă.

Serialul a avut un mare succes până acum. HBO a declarat săptămâna trecută că aproape 30 de milioane de telespectatori au vizionat primele cinci episoade pe toate platformele.

Mazin a spus că preferă ca telespectatorii să aibă un răspuns emoțional puternic, decât unul indiferent.

Este prea devreme să spunem dacă The Last of Us va fi cel mai popular serial TV bazat pe jocuri de până acum. Trebuie să concureze cu reușite precum serialul Netflix League of Legends Arcane, printre altele. Cu toate acestea, datele inițiale de vizionare sugerează că acest pariu pe o producție fastuoasă a dat roade pentru toți cei implicați.