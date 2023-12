Serialul de pe Netflix plin de mister, intrigi și acțiune: A ținut cu sufletul la gură milioane de oameni și are o poveste fascinantă

Serialul de pe Netflix care are o poveste fascinantă te va ține cu sufletul la gură. Iată despre ce e vorba și de ce trebuie să vezi pelicula.

Serialul de pe Netflix care este genial realizat

Bodies, seria științifico-fantastică de crimă și mister, care tocmai a apărut pe Netflix la începutul lunii acesteia, a generat o mulțime de entuziasm pentru povestea sa intrigantă, circulară și interpretări fantastice ale actorilor Amaka Okafor, Kyle Soller, Jacob Fortune-Lloyd și Stephen Graham.

Scrisă și creată pentru Moonage Pictures de Paul Tomalin, seria Bodies se bazează, de fapt, pe o serie de benzi desenate de Si Spencer pentru DC Vertigo, care a apărut în 2014 și a fost ulterior introdusă într-un roman grafic. Din păcate, Spencer, născut în Marea Britanie, a murit în 2021, la vârsta de 60 de ani, cu un an înainte ca Netflix să înceapă producția serialului celebru.

Bodies oferă dovezi convingătoare că ficțiunea grafică serializată și bine scrisă poate fi o sursă de filme și seriale grozave.

„Bodies este probabil cea mai bună adaptare a oricărui proiect în care am fost implicat”, a spus Shelly Bond, care a lucrat îndeaproape cu Spencer la dezvoltarea cărții, când era VP Executive Editor la Vertigo.

Despre ce e vorba

Scenariul este acesta: „Patru detectivi. Patru linii temporale. Un singur cadavru. Pentru a salva viitorul Marii Britanii, ei vor trebui să rezolve mai întâi crima care a schimbat cursul istoriei”. Cei patru detectivi trebuie mai întâi să rezolve o crimă care a schimbat complet cursul istoriei.

Actrița Amaka Okafor a mărturisit că filmările de la această peliculă i-au plăcut enorm. Aceasta a vorbit și despre personajul ei, spunând că i-a plăcut interpretarea. Serialul este scris și creat de Paul Tomalin special pentru platforma de streaming. Totodată, se bazează pe romanul grafic DC Vertigo cu același nume scris de Si Spencer și ilustrat de Dean Ormston, Tula Lotay, Meghan Hetrick și Phil Winslade.

Creatorul și scenaristul serialului, Paul Tomalin, a dezvăluit că a scris serialul pentru a fi o serie limitată. Într-un interviu pentru Hello!, acesta a spus următorul lucru: „Ne-am dus la Netflix cu ideea că este un singur serial, acesta este un one and done, vrem să-l închidem”.

