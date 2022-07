Stephen King le dă un pont scenariștilor Manifest, după ce serialul a fost „readus la viață” de Netflix

Cunoscutul scriitor Stephen King a criticat scenariul extrem de neglijent, al serialului Manifest, înainte de marea sa renaștere, de pe Netflix.

Creată de Jeff Rake, drama supranaturală a avut premiera pe NBC în 2018, urmărind povestea echipajului și pasagerilor unui avion comercial care dispare brusc, timp de 5 ani, iar aceștia sunt presupuși a fi morți, doar pentru a reveni în mod misterios.

Manifest a intrat în centrul atenției, mai ales atunci când a fost anulat, în iunie 2021, din cauza evaluărilor în scădere, ceea ce a inspirat o campanie destul de pasională a fanilor, pe rețelele de socializare, aceștia dorindu-și să afle care este motivul pentru care pasagerii și echipajul s-au întors, totuși.

Fanii și-au văzut, în sfârșit, dorința îndeplinită, atunci când Netflix a preluat Manifest pentru al patrulea și ultimul sezon, care va consta din 20 de episoade.

O mare parte din distribuția originală va reveni, inclusiv Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Parveen Kaur, Holly Taylor și Daryl Edwards. În ciuda unor incertitudini legate de revenirea lui Matt Long, în rolul lui Zeke Landon, s-a dezvăluit mai târziu că actorul s-a alăturat, din nou, distribuției.

Cu toate că se declară fan al serialului, se pare că Stephen King nu s-a putut abține și a criticat serialul, într-o notă ironică.

De altfel, producătorii Manifest ar avea multe de învățat de la Stephen King, de vreme ce autorul este o legendă, atunci când vine vorba despre cărțile horror, SF sau multele filme și seriale care au fost adaptate după lucrările sale.

Stephen King a scris pe Twitter că ar urmări cu interes readucerea la viață a Manifest, doar că speră că scenariștii vor scăpa, măcar de data aceasta, de unele stereotipuri de exprimare, cum ar fi „Este complicat” sau „Ai încredere în mine”.

Dincolo de asta, trebuie menționat că Stephen King a militat pentru readucerea serialului pe micile ecrane, după anularea sa.

I hope they can avoid „It’s complicated” and „Trust me.” Otherwise, I can’t wait. https://t.co/JPNhvWg621

— Stephen King (@StephenKing) July 15, 2022