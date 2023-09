Serialul de pe Netflix care te va șoca la final: nu vei ști cine e criminalul până la sfârșitul sezonului

Safe este o miniserie britanică în genul thriller-mister, creată de autorul Harlan Coben și scrisă în principal de scenaristul Danny Brocklehurst.

Acțiunea este amplasată în Anglia, iar serialul este o producție de Canal+, cu C8 difuzând emisiunea în Franța, iar Netflix difuzând serialul la nivel internațional în afara Franței. Serialul a început filmările în Manchester, Liverpool și Cheshire în iulie 2017. Este format din opt episoade care au avut premiera în 190 de țări pe 10 mai 2018.

Serialul de pe Netflix care te va ține în suspans și foarte atent

Safe se concentrează pe britanicul Tom Delaney (Hall), un chirurg pediatru și tată văduv a două fiice adolescente. El se luptă să se reconecteze cu fiicele sale, deoarece încă suferă pentru pierderea soției sale de cancer, cu un an în urmă. După ce fiica lui, Jenny, în vârstă de 16 ani, dispare, Tom descoperă o rețea de secrete în timp ce o caută frenetic.

Nimic nu e ceea ce pare a fi, iar această serie te va ține cu sufletul la gură. Nu îți vei da seama cine este adevăratul criminal, până la sfârșitul tuturor episoadelor. Cu toate astea, există multe personaje pe care le poți bănui pe parcurs că ar fi adevăratul răufăcător.

Safe a primit recenzii pozitive. Are un rating de aprobare de 71% pentru agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, pe baza a 24 de recenzii. În timp ce ziarele britanice The Daily Telegraph și The Guardian au considerat că „ciudatul” accent englezesc al lui Hall este o metaforă a particularităților generale ale serialului, ambele au găsit multe elemente ale serialul foarte bune.

Ed Power a scris în The Daily Telegraph că Harlan Coben „îl face pe fiecare dintre personajele lui să se simtă plauzibil de sinistru. Seria Netflix poate fi laudată și este scrisă după o formulă, dar misterul central este asamblat cu un ochi de ceasornicar ”.

De asemenea, Sam Wollaston de la The Guardian a scris: „Ceea ce părea la un moment dat să fie Broadchurch Netflix – dispariția unui adolescent, angoasa unui părinte, efectul asupra unei comunități, ancheta poliției – în curând începe să semene mai mult cu Desperate Housewives”.