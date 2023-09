Filmul de pe Netflix care te ține în suspans: thrillerul care i-a marcat pe români te va ține „lipit” de canapea

Street Kings este un film thriller de acțiune american din 2008 regizat de David Ayer și cu Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans, Common și The Game. Filmul de pe Netflix a fost lansat în cinematografe pe 11 aprilie 2008.

Scenariile inițiale au fost scrise de James Ellroy la sfârșitul anilor 1990 sub titlul The Night Watchman și a fost urmat de o continuare de sine stătătoare, Street Kings 2: Motor City în 2011, cu Clifton Powell revenind ca un polițist corupt.

Filmul de pe Netflix care te va ține în suspans

Chiar dacă este mai vechi, este un thriller bun care se află în preferințele românilor, conform Netflix.

În 1997, David Fincher a intrat în negocieri pentru a regiza filmul, sub titlul său original The Night Watchman dintr-un scenariu de James Ellroy pentru New Regency și Warner Bros.

În 2004, a fost anunțat că Spike Lee va regiza filmul pentru o lansare în 2005. În 2005, a fost anunțat că Oliver Stone a fost în discuții pentru a regiza filmul. Cu toate acestea, Stone a negat mai târziu acest lucru. Scenarista de la Training Day David Ayer a preluat proiectul.

Pe 5 februarie 2008, a fost anunțat că Fox Searchlight Pictures a schimbat titlul filmului din The Night Watchman în Street Kings.

Referitor la modul în care l-au primit criticii, pe Rotten Tomatoes, 36% din 152 de recenzii ale filmului sunt pozitive, cu o evaluare medie de 5,11/10. Consensul site-ului spune: „Street Kings conține violență formulată, dar nicio fărâmă de inteligență”. Pe Metacritic, filmul are un scor de 55 din 100 bazat pe 28 de critici, indicând „recenzii mixte sau medii”.

În weekendul său de deschidere, filmul de pe Netflix a încasat 12,5 milioane de dolari din 2.467 de cinematografe, terminând pe locul al doilea la box office. A continuat să încaseze 26,4 milioane de dolari pe plan intern și 39,2 milioane de dolari pe plan internațional, pentru un total de 65,6 milioane USD.