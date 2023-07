Sepultura vine la Bistrița: ce alte trupe rock vor mai concerta la WTF Festival, de unde iei bilete

Bistrița este una dintre cele șapte cetăți medievale din Transilvania care a marcat istoria prin legende, dar și turismul prin peisaje idilice.

În plus, Bistrița este gazda WTF – Way Too Far Rock Festival.

An de an, Way Too Far Rock Festival a adunat mii de rockeri din România și din colțurile lumii, dornici să se bucure de concerte extraordinare, să creeze amintiri și să împărtășească pasiunea pentru muzica lor preferată aici, în Poarta Transilvaniei, așa cum este supranumit județul Bistrița-Năsăud.

După ce anul trecut, Way Too Far Rock Festival a adus la Bistrița formații precum Within Temptation, Gotthard, Katatonia și multe altele din diverse țări, în acest an revine cu o listă de trupe care fac inima oricărui rocker să bată mai tare.

Sepultura, HammerFall și Evergrey, capete de afiș la WTF Festival

Sepultura, HammerFall și Evergrey sunt capetele de afiș ale acestui an la Way Too Far Rock Festival. Pasionații de rafale sonore puternice și energie debordantă îi vor putea vedea pe scenă, la Bistrița, pe acești artiști de renume mondial, adevărate legende în industria muzicală rock, alături de alte trupe din Regatul Unit, Bulgaria, Malta, Grecia și chiar Azerbaidjan.

În perioada 25-27 august 2023, evenimentul va avea loc în Parcul Industrial Bistrița Sud, care se va transforma pentru trei zile într-un parc de distracții cu o roată panoramică impresionantă, food court, zone de activități și standuri cu produse specifice industriei rock, inclusiv articole de merchandise ale trupelor invitate la festival.

Way Too Far Rock Festival este un eveniment de neratat pentru orice iubitor al muzicii rock, oferind o experiență de neuitat într-un peisaj pitoresc specific.

Cu HammerFall, Sepultura, Evergrey și multe alte surprize pe scenă, vei fi purtat într-o călătorie muzicală ce va rămâne în inima ta pentru totdeauna, fără niciun dubiu.

Acest festival nu este doar despre concerte memorabile, ci și despre crearea unei comunități unite de aceeași pasiune pentru muzica rock.

În cazul în care ți-am stârnit interesul, poți lua bilete de aici.