Cine cântă la WTF Rock Fest, lista completă: Within Temptation, cap de afiș

WTF Rock Fest este unul dintre cele mai noi festivaluri de muzică rock de la noi, iar anul acesta va avea un lineup care s-ar putea să-ți atragă atenția, dacă ești ascultător al acestei nișe.

Festivalul va avea loc în perioada 26-28 august, în Parcul Industrial din Bistrița, iar capul de afiș va fi trupa Within Temptation. Pe scenă vor mai urca Gotthard, Evergrey, The Slot, Alternosfera, Dirty Shirt, Infected Rain, Chaos Magic, Implant Pentru Refuz, Dash the Effort, Hthethemeth şi E-an-na. Lista de artişti rock va fi actualizată pe parcursul următoarelor luni. Va exista şi o scenă specială Hip Hop Division, pe care vor urca CTC, Paraziţii, Macanache, Sişu, Jianu şi Stres.

Ce altceva trebuie să mai știi despre WTF Rock Fest

Conform organizatorilor, copiii care nu au împlinit încă 12 ani au accesul gratuit în cadrul festivalului sau unei zile a festivalului, dacă sunt însoțiți de un adult care deține un bilet/abonament valabil sau o invitație. Pentru minorii care au nevoie de bilet, se poate opta pentru abonamentele family care oferă un preț avantajos familiilor care vor să se bucure de muzică alături de copiii lor.

În cazul în care te întrebai, ți se pune la dispoziție un camping cu o capacitate de 5000 de persoane. Acesta va fi amenajat în locul de desfășurare al festivalului, iar participanții vor avea acces la toate facilitățile. Toate abonamentele includ acces la camping – iată o veste cu adevărat bună.

Există, de asemenea, și o zonă de food&drink a festivalului, în cazul în care îți faci griji din pricina mâncării.

Într-un final, iată prețurile la bilete.

198 lei – General Acces (cu acces și la scenele secundare);

272 lei – Golden Circle (cu acces și la scenele secundare);

428 lei – Platinum Circle (cu acces și la scenele secundare);

Mai multe amănunte poți afla direct de pe site-ul oficial al WTF Rock Fest.