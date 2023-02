Căldura face ca această ciupercă să se adapteze rapid: scenariul din “The Last of Us”, pus sub semnul întrebării în realitate

Pandemia fungică din The Last Of Us, adaptarea TV a unui joc cu același nume, a făcut milioane de oameni să vizioneze serialul. Lumea cade în mâinile unui agent patogen fungic care creează zombie capabili să muște alți oameni și să răspândească boala, iar totul a fost posibil din cauza schimbărilor climatice.

În secvența de deschidere a seriei, „Dr Newman” postulează ideea că infecțiile fungice ar putea deveni o amenințare mai mare pentru sănătatea umană în condițiile schimbărilor climatice, deoarece temperaturile în creștere i-ar putea împinge să se adapteze pentru a supraviețui în medii mai calde. Acest lucru ar fi rău pentru animalele ectotermice ca noi, deoarece în prezent, unul dintre lucrurile care împiedică infecțiile fungice să se instaleze la oamenii sănătoși este temperatura bazală ridicată a corpului.

Acum, noi cercetări folosind modele de rozătoare au explorat modul în care un agent patogen fungic răspunde la factorii de stres de mediu, cum ar fi temperaturile ridicate, constatând că contribuie la evoluția rapidă a unui tip de eucariotă care poate declanșa o infecție fatală. Nu numai că ciuperca se poate adapta în mediu, ci și în timpul infecției.

Această ciupercă e analizată de cercetători

Ciuperca în cauză este Cryptococcus neoformans, un tip de ciupercă ce poate infecta plantele și animalele și se găsește frecvent în excrementele de păsări. Se găsește pe întreaga planetă și intră în corpul uman pe măsură ce oamenii inspiră sporii săi microscopici.

De cele mai multe ori, persoanele expuse la C. neoformans nu se îmbolnăvesc, dar persoanele cu sistemul imunitar compromis se pot îmbolnăvi. Infecțiile severe pot duce la meningită criptococică, în care ciuperca se răspândește la mucoasa creierului, care poate fi fatală fără tratament.

„Se estimează că creșterea temperaturii globale și schimbările climatice vor crește bolile fungice la plante și mamifere”, au scris autorii studiului. „Cu toate acestea, impactul stresului termic asupra modificărilor genetice ale ciupercilor de mediu este în mare măsură neexplorat”.

Pentru a analiza fenomenul, cercetătorii au folosit modele de șoareci, pentru a investiga modul în care s-a comportat ciuperca, după ce a crescut la temperaturi mai ridicate atât în mediu, cât și în timpul unei infecții active.

Rezultatele lor au arătat că ciupercile fierbinți au prezentat mai multe copii de transposon, în comparație cu ciupercile cultivate în condiții mai reci. Aceste segmente mici de ADN pot crea sau inversa mutații pe măsură ce saltă de-a lungul genomului, având potențial o influență semnificativă asupra capacității unui organism de a muta și de a evolua, pentru a supraviețui în condiții de mediu în schimbare, care ar putea include corpul uman.

„Acest raport oferă o evaluare la nivelul întregului genom a mobilizării transpozonelor induse de stresul termic în agentul patogen fungic uman Cryptococcus”, au concluzionat autorii. „Copiile transpozonului s-au acumulat în genomi mai rapid după creșterea la o temperatură mai ridicată, relevantă pentru gazdă”.

C. neoformans este departe de Ophiocordyceps, ciuperca zombie, așa că nu va da naștere unor armate de zombie dacă va fi o creștere a infecției umane. Cu toate acestea, dacă temperaturile continuă să crească constant, ele ar putea prezenta în curând o altă amenințare pentru sănătatea umană.