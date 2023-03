Scenariul The Last of Us, tranșat de oamenii de știință: ce descoperire îngrijorătoare au făcut

În drama post-apocaliptică de la HBO, The Last of Us, civilizația umană cade pradă unei invazii fungice care este declanșată de schimbările climatice.

Aceste „creaturi” din The Last of Us sunt inspirate din caracteristicile mucegaiului numit științific Physarum polycephalum.

Din momentul în care oamenii de știință au încercat să clasifice mucegaiurile, au fost grupate greșit, se pare.

Acest lucru este cauzat de faptul că apar, de obicei, în aceleași ecosisteme ca și ciupercile și pentru că produc structuri care ajută la răspândirea sporilor, la fel ca verii lor fungici.

Ce se știe despre Physarum polycephalum

Metodele moleculare de grupare a formelor de viață prin compararea ADN-ului i-au ajutat pe cercetători să priceapă mai bine moștenirea distinctă a mucegaiurilor.

În ciuda faptului că prezintă o similitudine superficială cu ciupercile, există multe aspecte ale biologiei mucegaiului care sunt unice.

Deși pot crește destul de mari, până la câțiva metri pătrați, au, practic, o singură celulă care conține milioane de nuclee.

„Corpul” mucegaiului este format dintr-o rețea de vene care se poate mișca în ritm rapid, de până la cinci centimetri pe oră, pentru a-și localiza și captura prada.

Fiziologia și anatomia mucegaiului sunt pe cât de străine, pe atât de fascinante.

Departe de a fi simple celule care se mișcă orbește prin așternutul de frunze, mucegaiurile pot aduna o cantitate imensă de informații din mediu, pentru a lua decizii inteligente despre unde să se mute și să caute hrană.

Până acum, s-a dovedit că mucegaiul simte și se îndepărtează de carbohidrați, proteine, aminoacizi, nucleotide libere, substanțe chimice organice volatile, săruri, pH, lumină, umiditate și temperatură, detectând chiar direcția gravitației și a câmpurilor magnetice.

Pe măsură ce se mișcă, mucegaiurile lasă în urmă o dâră asemănătoare cu mucusul. Acest traseu îi ajută să știe pe unde au fost și pe unde nu.

Pot face astfel distincția între drumurile proprii, ale vecinilor lor și cele ale altor specii de mucegai.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că mucegaiurile pot învăța să ignore o substanță pe care o găsesc în mod normal ca fiind respingătoare, după expunerea prelungită.

Toate acestea lasă loc unei întrebări: ce altceva pot face și, mai ales, ce pot învăța să facă, în viitor?

În plus, ar putea, oare, planeta să pățească exact ca în The Last of Us?