Scandal în Ministerul Educației. Un secretar de stat acuză ministrul că i-a retras atribuțiile pentru „deloc de opinie”

Secretarul de stat în Ministerul Educației Florin Lixandru acuză că i s-au retras atribuțiile prin ordin de ministru, după ce a criticat legile educației. El susține că acest lucru vine în urma unui „delict de opinie”. Mai exact, acesta a cerut o dezbatere mai în amănunt a proiectului și a propus câteva modificări.

„Pentru un delict de opinie, azi mi s-au retras atribuţiile. Perspectiva PSD asupra legilor Educaţiei este că sunt proiecte mult prea importante ce trebuie dezbătute temeinic, pe îndelete! PSD va pune în discuţia coaliţiei stabilirea unui calendar extins de analiză publică şi adoptare.

Timp este suficient, jalonul PNRR privind Legile Educaţiei are termen trimestrul 3 al acestui an; în plus, inclusiv Comisia Europeană recomandă ca proiectele care cuprind reforme sistemice, deci şi cele privind Legea Educaţiei, să nu fie grăbite pentru încadrarea în termen, ci să fie calitativ pregătite/finalizate până la data depunerii cererii de plată, respectiv până în martie 2024”, a scris Florin Lixandru miercuri, pe Facebook.