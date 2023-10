Scandal în Anglia, după ce federația de fotbal a refuzat să lumineze arcul stadionului Wembley, în memoria victimelor din Israel. „Pentru comunitatea LGBTQ+ s-a putut”

„Rușine națională”. Aceasta este concluzia la care au ajuns jurnaliștii de la The Sun, după ce au aflat că oficialii Federației de Fotbal din Anglia au refuzat să lumineze arcul stadionului Wembley, la meciul amical cu Australia, programat vineri, 13.10.2023. În plus, vor fi interzise și steagurile care nu au legătură cu cele două țări. Ziariștii sunt convinși că cei care au luat această decizie să tem că vor exista proteste și violențe.

Federația de Fotbal din Anglia este sub o presiune enormă și există mai multe mesaje prin care a fost catalogată drept o „rușine națională”. Jurnaliștii de la The Sun au scris un material foarte dur după ce au aflat că oficialii nu au fost de acord să lumineze arcul stadionului Wembley în culorile statului Israel, la meciul amical Anglia – Israel. Ar fi fost un gest de eleganță în memoria victimelor atacului Hamas din Israel.

Iar aici se amintește cazul lui Emily, o fetiță de numai opt ani ucisă de teroriștii care au intrat în Israel și au început să tragă la întâmplare cu armele pe străzi. Tatăl ei a acordat un interviu emoționant CNN în care a spus plângând că se simte ușurat că fiica lui este moartă și că nu a ajuns în mâinile teroriștilor Hamas, care au publicat numeroase filmulețe și fotografii din momentele în care îi torturau pe cei pe care i-au răpit din Israel. Iar imaginile cuprind chiar tragedii îngrozitoare în care sunt implicați copii și femei.

His 8 year old daughter was murdered by Hamas.

“When we found out that Emily was dead we went yes and smiled, because that is the best news of the possibilities I knew. “

💔 pic.twitter.com/M4uUkLOqAo

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 12, 2023