Mărturie terifiantă a fotbalistului de la CFR Cluj care a plecat în Israel, după atacul sângeros al Hamas. „Un prieten a fost împușcat și este dat dispărut”

Un jucător de la CFR Cluj a profitat de pauza din campionatul intern, datorată meciurilor echipei naționale a României, și a fost în Israel să vadă care este situația după atacul sângeros al grupării Hamas. Ziv Morgan a acordat un interviu în care a vorbit despre coșmarul prin care trece țara lui, dar a dezvăluit că unul dintre cei mai buni prieteni este dat dispărut după ce a fost împușcat de teroriști. Fotbalistul este foarte îngrijorat în legătura cu situația familiei, în contextul acestei situații incerte.

Este tensiune uriașă în Israel și în regiune, după ce mai mult de o mie de luptători Hamas au forțat granițele și au început să împuște oameni la întâmplare. Asta în timp ce din Fâșia Gaza și Liban a fost lansată o ploaie de rachete, cele mai multe dintre ele anihiliate de celebrul scut anti-rachetă Iron Dome. Acest atac cu rachete a fost însă o excelentă acoperire pentru atacul de la sol.

Bilanțul victimelor atacului Hamas a depășit 1.200 de morți și se vorbește de un total de 3.000 de decese în ambele tabere. Prim ministrul guvernului din Israel a promis că acest atac sângeros nu va rămâne fără urmări și forțele aeriene au bombardat Fâșia Gaza, în timp ce 300.000 de rezerviști au fost mobilizați în vederea unei ofensive terestre care a primit inclusiv girul președintelui american Joe Biden.

⚡️Photos confirming the use of Phosphorus munitions on Gaza a short while ago pic.twitter.com/cOxZxlisC5

— War Monitor (@WarMonitors) October 11, 2023