Liderul Hamas a jucat fotbal în echipa națională. „Creierul” atacului din Israel a fost „un mijlocaș remarcabil”

Atacul sângeros asupra statului Israel, de la finalul săptămânii trecute, l-a readus în lumina reflectoarelor pe liderul grupării teroriste Hamas. Ismail Haniyeh a fost cel care ar fi gândit această ofensivă în urma căreia au murit peste 900 de persoane, din Israel. Jurnaliștii de la Belfast Telegraph au amintit cum a ajuns la conducerea acestei grupări, dar și faptul că acesta a jucat fotbal chiar în naționala Palestinei.

Organizația Hamas a ajuns din nou în atenția lumii întregi, după atacul de sâmbătă când mai mulți militanți înarmați au pătruns din Fâșia Gaza pe teritoriul statului Israel unde au început să tragă cu armele la întâmplare. Bilanțul este îngrozitor: 900 de morți, peste 2.600 de persoane rănite și 150 răpite. Atacul nu a rămas fără urmări și premierul Benjamin Netanyahu a ordonat o ofensivă rapidă, iar armata israeliană a raportat că a ucis peste 1.500 de combatanți Hamas, în riposta din Fâșia Gaza.

Atacul asupra statului Israel l-a adus în prim plan pe Ismail Haniyeh, liderul organizației paramilitare și fost membru al Frăției Musulmane. Jurnaliștii de la Belfast Telegraph scriau despre el, în anul 2009, că s-a născut într-o tabără de refugiați numită Al-Shati. La un club din zonă, cu același nume, a și jucat fotbal, iar apoi a făcut pasul chiar și spre naționala Palestinei, înainte ca Federația de Fotbal și prima selecționată a țării să fie recunoscute de FIFA în anul 1998.

Potrivit sursei citate, Ismail Haniyeh a fost descris de adversari drept „un mijlocaș remarcabil, bine făcut”. De altfel liderul grupării Hamas a fost văzut de multe ori la meciuri de fotbal și chiar există mai multe imagini de la partide în care și-a arătat și calitățile de jucător de fotbal.

#PIC: #Hamas leader Ismail Haniyeh shows off his soccer skills in a football stadium in #Gaza city pic.twitter.com/oNbEHRh4TS

— Abukar Sheikh (@Aboukar_Sky) June 7, 2015