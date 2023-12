S-a aflat câți bani încasează Leonard Doroftei, lunar, de la statul român

Leonard Doroftei (53 de ani), fostul campion mondial la box, categoria WBA, la semiușoară, a decis de câțiva ani să se stabilească în Canada, nefiind mulțumit de modul în care era tratat în România.

Leonard Doroftei a deținut un restaurant de mare succes în Ploiești

Fostul mare sportiv a încercat să-și deschidă o afacere în orașul său natal, Ploiești, a deținut acolo un restaurant, dar lucrurile nu au mers după cum s-a așteptat. În 2002, după ce a câștigat titlul WBA la semiușoară, Doroftei a fost privit ca un erou. După ce și-a agățat mănușile-n cui, eroul s-a întors acasă, după ani petrecuți în Canada, acolo unde activa clubul de care aparținea, Interbox. A revenit chiar în orașul natal, Ploiești, unde și-a deschis un local. Unul de mare succes, timp de mai bine de un deceniu.

Situat în centrul orașului, restaurantul atrăgea, firește, și prin faima patronului. Dar, în 2017, Primăria Ploiești a decis să-i retragă autorizația de funcționare. Motivul: riscul seismic al clădirii în care se afla localul. Dar Doroftei a acuzat o „lucrătură” a autorităților locale.

”După câte s-au întâmplat, dacă ar fi si dau timpul înapoi, nu aș schimba nimic. Clubul l-am închis de mult. M-au sufocat. Nu mi-au dat șansa să-mi revin, măcar.

Ei știau din 1996 că acea clădire avea risc seismic, iar mie mi-au dat spațiul în 2005, iar în 2017 m-au dat afară. Sunt singurul care a plecat de acolo. M-aș întoarce la Ploiești pentru oameni”, declara, atunci, Doroftei.

Cum a ajuns Doroftei să se mute definitiv în Canada

„Moșu” s-a luptat cum a putut cu decizia mai-marilor urbei. Dar avea să descopere că loviturile acestora sunt mai devastatoare decât ale oricărui adversar din ring. A fost nevoit să își mute barul într-un spațiu de la stadionul ”Ilie Oană”. Însă, profitul a scăzut dramatic. În plus, nu și-a putut recupera suma – sute de mii de euro – investită în pub-ul inițial.

”Îmi merge greu cu afacerea, nu prea am clienţi pentru că noua locaţie nu are vad. În plus, în zile de meci, se închide zona cu garduri, iar în local sunt obligat să nu servesc băuturi alcoolice.

Asta este, mai trag de ea. Organizez evenimente, ele ne mai ţin în viaţă. Muncesc la terasă ca să am o pâine. Este o afacere de familie, trăim din asta. Deocamdată, sunt la început şi mă chinuiesc să fac vad. Am câteva mese, vreo doi angajaţi, plus bucătarul, este o improvizaţie. Nu mă plâng şi încerc să fac treabă bună şi aici”, spunea fostul boxer, în 2018.

S-a ales însă praful de ”Doroftei Pub”, care s-a prăbușit total după aceea. Astfel, ”Moșu” a hotărât să se mute din nou în Canada, cu familia, la Montreal, în 2019.

Fostul campion are trei copii, Adrian, Alexandru și Vanessa. Frumoasa fiică a fostului mare sportiv are ambiția de a deveni un medic de succes. Leonard Doroftei a spus în mai multe interviuri că este mulțumit că Vanessa își moștenește mama și că nu seamănă cu el. Viața lui în Canada este foarte liniștită, deși îi este tare dor de România.

Cu ce se ocupă Leonard Doroftei în Canada și ce bani primește lunar din România

Reîntors în Canada, Leonard Doroftei face ce știe el cel mai bine. Box. Nu mai e în ring, ci în colțul ringului, pregătind viitorii campioni. Este antrenor la o sală importantă din Montreal și spune că salariul este unul care îi permite să ducă o viață decentă.

Veniturile sale sunt completate însă și cu o sumă de bani pe care o primește lunar din România. Astfel, Leonard Doroftei încasează suma de 9.232 de lei, lunar, din partea statului român, sub formă de rentă viageră, potrivit Agenției Naționale pentru Sport.

”Moșul” este remunerat cu această sumă pentru performanțele reușite în box de-a lungul carierei sale.

Cine e Leonard Doroftei

Leonard Doroftei a devenit în 1997 boxer profesionist semnând un contract cu clubul canadian Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Horacio Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria ușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

Pe 24 octombrie 2003, Doroftei urma să dispute un meci împotriva panamezului Miguel Callist. Meciul a fost anulat însă după ce românul a depășit greutatea categoriei sale la cântarul oficial. Doroftei a pierdut astfel titlul de campion mondial WBA. S-a retras după lupta pierdută împotriva celebrului Arturo Gatti de pe data de 24 iulie 2004, ce a contat pentru centura WBA a canadianului de la o categorie superioară.

Leonard Doroftei, aflat în Canada acum, are trei copii, Adrian, Alexandru și Vanessa.