Leonard Doroftei, dărâmat de mutarea în Canada. Prin ce clipe grele trece românul: „Regret toată viața”

Leonard Doroftei, dărâmat de mutarea în Canada. Fostul campion mondial la semimijlocie a decis să plece cu familia din România acum câțiva ani. „Moșu” a dat faliment cu localul pe care-l avea în Ploiești și a traversat din nou Oceanul. El s-a stabilit într-o suburbie de-ale Montrealului unde lucrează la o sală de box. Dar dorul de casă îl mistuie pe marele campion.

Leonard Doroftei, dărâmat de mutarea în Canada. Fostul campion mondial la box a sperat că va trăi liniștit în țara sa de origine după ce a agățat „mănușile-n cui”. Dar „Moșu” a fost nevoit să renunțe la localul pe care îl deschisese în Ploiești, după un scandal cu autoritățile locale.

Leonard Doroftei a decis, împreună cu familia, să plece în Canada, țara unde a activat ca boxer profesionist vreme de mulți ani. Deși nu a fost încântat de noua traversare a Atlanticului, fostul campion mondial la semimijlocie s-a gândit, în primul rând, la binele familiei sale.

„Plecarea în Canada a fost decizie luată în familie, cu toate că mi-aş fi dorit, poate, altceva. Au decis să venim aici. Familia a decis aşa. Am avut datoria să-i urmez. Ani negri au fost în spatele deciziei şi nu m-au ajutat să-i contrazic”, declara Doroftei, la Radio Gold FM, la scurtă vreme după plecarea în Canada.

Leonard Doroftei s-a stabilit în în Laval, cea mai mare suburbie a Montrealului. El lucrează, dar nu cu „normă întreagă” la o sală de sport deținută de o rudă de-ale lui Gigi Becali.

E o sală mare de sport, vin foarte, foarte mulți oameni. Chiar și Lucian Bute mai vine din când în când la aceeași sală, are un program cu niște copii. Face antrenamente, mișcă foarte mult”, a povestit Leonard Doroftei, conform digisport.ro.

„Norocul meu că am găsit sală de sport și mi-am umplut timpul. După ce stai în România, nu te poți adapta nicăieri. Avem farmecul nostru, avem talentul nostru, avem manele, avem de toate. Prima dată am stat 8 ani în Canada. Te simți bine aici, dar nu simți că faci parte din locurile astea.

Spre bucuria „Moșului”, fiul său cel mare, Adrian, a dat lovitura în afaceri, devenind milionar în dolari. Tânărul a câștigat din jocul pe bursă, apoi din investiții în domeniul imobiliar. Dar Leonard Doroftei nu-și găsește pacea în „țara frunzei de arțar”. Îl mistuie dorul de casă, după cum a mărturisit fiind întrebat ce-i lipsește cel mai mult din România.

„Totul! Totul! De la înjurături până la tăiatul porcului! Totul! Aerul ăla pe care-l respiri! Am luat o decizie, la nervi, pe care am s-o regret toata viaţa, probabil. Dar asta-i viaţa!”, a recunoscut fostul pugilist, conform as.ro.