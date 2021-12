Cum face bani soția lui Leonard Doroftei în Canada. Nu te-ai fi așteptat la asta

Cum face bani soția lui Leonard Doroftei în Canada. Fostul campion mondial la profesioniști trăiește cu familia în Canada, într-o suburbie a Montrealului. „Moșu” s-a reinventat acolo, având o mică sală proprie de box, în garajul unui prieten. Dar femeia de lângă el, Monica Doroftei, care-i este alături încă din 1992, nu stă nici ea degeaba.

Cum face bani soția lui Leonard Doroftei în Canada. Fostul deținător al centurii WBA la semimijlocie s-a mutat în Canada după ce afacerea sa din Ploiești a falimentat. După un „consiliu de familie”, au plecat cu toții la Montreal, stabilindu-se într-o suburbie a acestuia, Laval.

Leonard Doroftei are, la ora actuală, propria sală de box, amenajată deocamdată în garajul unui prieten. O vreme a lucrat într-o sală de sport aparținând unei rude de-ale lui Gigi Becali, dar care s-a închis din cauza pandemiei. Doroftei a reușit să slăbească 20 de kilograme, chiar dacă recunoaște că mănâncă orice.

„M-am redescoperit aici, în Canada. Am slăbit 20 de kilograme numai din mișcare! Am mai umblat puțin și la alimentație, adică am mai scăzut din cantitate, dar mănânc orice, mai beau și un pahar de vin.

Înainte de Crăciun m-a invitat Adi Diaconu, fostul campion mondial, la o tăiere de porc, așa, pe stil românesc, la o fermă din zonă. Eu nu m-am băgat la sacrificiu, că n-aș putea să fac asta, m-am dus doar ca martor la nenorocire. Păstrăm obiceiurile de acasă, am băgat frica în canadieni!”, a declarat Leonard Doroftei pentru GSP.