Fiica lui Leonard Doroftei, o tânără superbă. La 19 ani, Vanessa întoarce toate privirile. Galerie foto

Leonard Doroftei are cu ce să se mândrească! Celebrul sportiv are o familie superbă și este iubit de o țară întreagă datorită performanțelor din carieră. Fata lui a împlinit de curând frumoasa vârstă de 19 ani, iar tată ei nu a ratat ocazia să le arate tuturor cât este de frumoasă adolescenta. Cum arată și cu ce se ocupă fiica celebrului luptător? Fanii bărbatului au rămas fără cuvinte când au văzut-o.

Cea din urmă locuiește în Montreal, Canada, alături de tatăl său. Ea este la colegiu și își dorește să devină medic, lucru pentru care învață intens. Marele campion al boxului românesc i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare special pentru ziua ei de naștere.

„La mulți ani Vani, oriunde am fi, să știi că te iubim și suntem mândri de tine!”, a scris Leonard Doroftei pe Facebook.

Sportivul locuiește în Canada alături de soție și copii. În timp ce Vanessa se pregătește să devină medic, fiul cel mare are o carieră de succes în domeniul imobiliar.

De asemenea, băiatul mijlociu s-a mutat și el alături de familie, după ce a terminat Facultatea de Fizică din România. Fostul campion a mărturisit că și el se bucură de un loc de muncă foarte bun și că acum discuțiile despre carieră apar doar în cazul fetei.

„Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alex abia a terminat și el Facultatea de Fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun.

Fostul pugilist are o nouă ocupație, a slăbit 15 kilograme și a afirmat că nu a fost dorit la Federația Română de Box, lucru care l-a făcut să plece din țară. După o perioadă de acomodare, sportivul și-a început noua viață departe de meleaguri.

,,E important că am un job aici. Fac exact ceea ce îmi place. Locuiesc la o stradă distanță de cel mai bun prieten al meu, Adi Diaconu (n.r. – “Rechinul”). Am și dat 15 kilograme jos de când am venit în Canada. Acum lucrez la un club de box care aparține unei rude a lui Gigi Becali.

Voi reveni în România într-o bună zi. La federație nu am fost dorit. Nu au vrut nici să fiu antrenor la lot. În sală la Nea Titi (n.r. – Titi Tudor supranumit Titi Prosop) intram cu greu”, a declarat Leonard Doroftei pentru ProSport.