Rivalul celor de la Tesla nu pierde timpul: ce aduce nou Polestar 2 face-lift

Rivalul Tesla Model 3 primește pentru prima dată tracțiune pe spate și își extinde echipamentul standard.

Polestar 2 câștigă putere, mărește autonomia, adaugă o nouă configurație de propulsie și primește un front cu aspect nou, care adoptă limbajul de design prezentat în premieră de fratele său SUV, Polestar 3.

Polestar a început să accepte comenzi pentru versiunile revizuite ale fastback-ului său cu cinci uși în Europa, iar comenzile din SUA în China vor începe în al doilea trimestru. Livrările vor începe în al treilea trimestru.

Prețul de pornire pentru lansarea Polestar 2 crește cu 3,5%, până la 50.190 de euro în Germania, în timp ce celelalte variante ale mărcii vor obține o creștere a prețului de 10 până la 12% pe cea mai mare piață din Europa.

Având în vedere conținutul crescut și componentele îmbunătățite din Polestar 2 face-lift, producătorul auto a spus că nu are planuri imediate de a-și ajusta prețurile, în ciuda schimbărilor de pe piața de vehicule electrice.

E-motor nou

Polestar 2 face-lift, ca și frații săi XC40 și C40 de la Volvo, primește un motor electric cu magnet permanent de nouă generație și noi invertoare cu carbură de siliciu pentru a ajuta la creșterea eficienței și a performanței. De asemenea, primește baterii litiu-ion mai mari și îmbunătățite.

Puterea în variantele cu un singur motor ale mașinii, care trec pentru prima dată la tracțiunea spate de la tracțiunea față, crește până la 220 kW (295 CP) de la 170 kW (228 CP), în timp ce cuplul crește la 490 de newtoni metri de la 330 de newtoni metri.

Revizuirile reduc timpul de accelerație al mașinii de la 0 la 100 km/h cu 1,2 secunde până la 6,2 secunde, a declarat compania într-un comunicat.

Versiunea cu dublu motor a lui Polestar 2 rămâne cu tracțiune integrală, dar cu o tendință de tracțiune spate. Noul motor din spate este sursa principală de antrenare a variantei, în timp ce un nou motor asincron pe puntea față oferă suport suplimentar.

Cele două motoare se combină pentru a oferi o putere totală a sistemului de 310 kW (416 CP) și 740 de newtoni metri sau cuplu, în creștere față de 300 kW (402 CP) și 660 de newtoni metri ai mașinii anterioare.

O schimbare esențială în variantele de motor dublu este că motorul frontal poate fi acum decuplat atunci când nu este necesar, ceea ce crește eficiența. De exemplu, utilizarea acestei funcții în varianta cu rază lungă de acțiune a mașinii cu dublu motor crește intervalul de la 105 km la 592 km, a spus producătorul auto în comunicat.

Motorul frontal se reactivează instantaneu atunci când șoferul dorește mai multă putere.

Varianta de vârf a mașinii Performance Pack oferă până la 350 kW (469 CP) și un timp de la 0 la 100 km/h de 4,2 secunde.

Aceasta se potrivește cu modele precum BMW Seria 2 M2 3.0 Twin Turbo G87 din 2022 și Lamborghini Gallardo LP550-2 Spyder din 2011, potrivit site-ului AutoSnout.com, axat pe performanță.

„Trecerea de la tracțiunea față la tracțiunea spate în variantele cu un singur motor și recalibrarea raportului de cuplu în varianta cu motor dublu pentru o senzație sporită de tracțiune spate, ridică experiența de conducere Polestar 2 la un nivel cu totul nou. ”, a declarat șeful de dezvoltare a șasiului Polestar, Joakim Rydholm, în comunicat.

Polestarul 2 cu un singur motor, cu gamă standard revizuită primește o autonomie de 40 km, până la 518 km, conform testelor preliminare efectuate de producătorul auto conform standardelor WLTP. Cifrele oficiale care provin de la o agenție independentă de testare pot varia ușor, a spus Polestar.

Varianta Polestar 2 cu un singur motor, cu rază lungă de acțiune, adaugă 84 km la 635 km de autonomie, a spus producătorul auto.

Versiunile cu rază lungă de acțiune, Polestar 2 au acum o baterie de 82 de kilowați-oră de la CATL cu 27 de module. Aceasta este o actualizare a bateriei de 78 kWh cu 27 de module furnizate anterior de LG Chem, care continuă să furnizeze acel sistem pentru Polestar 2 vândute în SUA, Canada, China și Coreea de Sud, a spus compania.

Bateria pentru versiunile standard ale lui Polestar 2 continuă să aibă o capacitate de 69 kWh cu 24 de module, dar pachetul va fi furnizat de LG Chem în loc de CATL.

Aspect nou, mai mult echipament standard

Cea mai vizibilă schimbare la Polestar 2 face-lift este așa-numita SmartZone a mărcii care înlocuiește grila versiunii anterioare. Ca și în cazul lui Polestar 3, Smart Zone găzduiește funcții de siguranță activă, cum ar fi camera frontală a mașinii și radarul de rază medie.

„De obicei, în industria auto, un lifting introduce modificări vizuale superficiale care distrug adesea intenția inițială a temei de design a mașinii. Cu noul an model Polestar 2, am mers mai degrabă sub suprafață și am îmbunătățit substanțial componente tehnice și mecanice ale transmisia electrică”, a spus CEO-ul Polestar, Thomas Ingenlath, în comunicat. „Acesta este cel mai bun Polestar 2 de până acum și cu designul frontal actualizat cu noul SmartZone, și cel mai bine arătos.”

De asemenea, Polestar îmbunătățește echipamentul standard al mașinii face-lift, fără să adauge un cost suplimentar pentru funcții precum avertizare de unghi orb cu suport de direcție, alertă de trafic transversal cu suport de frânare, avertizare și atenuare de coliziune spate.

Noul Polestar 2 va veni, de asemenea, standard cu o cameră de vedere surround de 360 de grade, oglinzi exterioare heliomate și un încărcător pentru telefon wireless.