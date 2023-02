REVIEW The Fabelmans – filmul lui Spielberg despre Spielberg, nominalizat la Oscar, în 2023

The Fabelmans este cel mai recent film semnat de Steven Spielberg, unul dintre geniile absolute ale cinematografiei mondiale, din toate timpurile.

Nu știu exact dacă asta se întâmplă pentru că The Fabelmans a fost un film apreciat pe drept sau pentru că este semnat de Spielberg, însă a reușit să se remarce, anul acesta, inclusiv între nominalizații de la premiile Oscar 2023.

Pelicula a intrat în luptă la categoriile: cel mai bun film, cea mai bună actriță (Michelle Williams), cel mai bun regizor (evident, Steven Spielberg), cea mai bună coloană sonoră, cel mai bun scenariu original, cel mai bun actor în rol secundar (Judd Hirsch) și pentru cel mai bun design de producție.

Evident, statueta râvnită de toți, inclusiv de The Fabelmans, este cea pentru cel mai bun film, însă la această categorie, Spielberg are concurenți destul de serioși, printre care, All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness și Women Talking.

Ce șanse are The Fabelmans să câștige premiul Oscar

Evident, la categoria cel mai bun regizor, sunt absolut convinsă că The Fabelmans are statueta asigurată. Totuși, nu același lucru l-aș putea spune despre cel mai bun film, de vreme ce pelicula nu ne arată nimic extraordinar.

Evident, este un film de Spielberg și, prin definiție, orice film ar fi apreciat dacă ar purta semnătura sa. Totuși, nu pare suficient încât să pot numi acest film… un film senzațional.

A nu se înțelege greșit: sub nicio formă nu vorbim despre o peliculă mediocră, de vreme ce este sută la sută urmăribilă și reușește, pe alocuri, să-ți acceseze coarda sensibilă. Dacă ești fanul lui Spielberg, te vei uita cap-coadă, întrucât scenariul este inspirat chiar din viața sa.

Trebuie menționat că Michelle Williams ar merita cu vârf și îndesat un premiu Oscar pentru felul în care a reușit să ducă la bun sfârșit rolul mamei lui Sammy Fabelman (Steven Spielberg).