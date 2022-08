VIDEO The Banshees of Inisherin, cel mai nou film în care îl poți vedea pe Colin Farrell, are trailer: când apare la cinema

Searchlight Pictures a lansat un trailer nou-nouț pentru filmul lui Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin, în care îl poți vedea pe starul din In Bruges, Colin Farrell, dar și Brendan Gleeson.

Acțiunea filmului este plasată pe fundalul Războiului Civil Irlandez, din 1923, și are loc pe o insulă îndepărtată de pe coasta de vest a Irlandei. Povestea din acest film se învârte în jurul unui conflict între doi prieteni, Pádraic (Farrell) și Colm (Gleeson). Când unul dintre ei alege să pună capăt prieteniei, consecințele dureroase se răsfrâng asupra amândurora. Trebuie menționat că, tot aici, pot fi văzuți, de asemenea, și actorii Kerry Condon (Better Call Saul) și Barry Keoghan (Dunkirk).

Data de lansare a filmului The Banshees of Inisherin, mai aproape de tine decât crezi

Într-un nou trailer oficial, lansat de Searchlight Pictures, pentru The Banshees of Inisherin, centrul atenției este pus pe actorii principali, Farrell și Gleeson, care se trezesc în mijlocul unui conflict de proporții.

Trailerul începe chiar cu acest subiect, adică cu cearta dintre Colm și Pádraic al lui Farrell, nefiind foarte clar de la ce a început totul. Pádraic încearcă să vorbească cu prietenul lui, în încercarea de a repara prietenia, dar se lasă cu istericale. Cu toate acestea, lucrurile iau o întorsătură întunecată și comică, în același timp, după cum vei vedea în film, atunci când va fi lansat oficial.

Cu ocazia filmărilor pentru The Banshees of Inisherin, regizorul McDonagh revine în Irlanda pentru primul său lungmetraj, de la drama câștigătoare de Oscar, din 2017, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Filmul marchează, de asemenea, aducerea laolaltă a regizorului cu Farrell și Gleeson, după colaborarea lor de succes la filmul din 2008, In Bruges, care a devenit cult încă de la lansarea sa.

Filmele lui McDonagh sunt cunoscute pentru îmbinarea genurilor dramă și comedie întunecată, cele mai bune exemple fiind In Bruges și Seven Psychopaths, din 2012.

The Banshees of Inisherin își va face debutul în cinematografe pe 21 octombrie.