VIDEO Sezonul 2 din Only Murders in the Building vine cu noi surprize: cel mai nou trailer, lansat

Cel mai recent trailer pentru Only Murders in the Building, sezonul 2, dezvăluie o mulțime de actori care ar putea să-ți atragă atenția.

După un prim sezon foarte reușit, în care serialul a câștigat titlul de cea mai urmărită premieră de comedie de pe Hulu, vedetele Steve Martin, Martin Short și Selena Gomez vor reveni pe 28 iunie, pe Hulu, pentru mai multe aventuri, întrucât, se pare că mai sunt multe mistere de deslușit.

Sezonul al doilea sare direct într-un nou mister al crimei: moartea lui Bunny, președintele consiliului de conducere al Arconia. Fanii serialului își vor aminti că episodul final al sezonului 1 a pus-o pe Mable (Selena Gomez) într-o postură precară, deoarece a fost descoperită lângă cadavrul lui Bunny, alături de Oliver (Martin Short) și Charles (Steve Martin). Cei trei au fost, mai apoi, arestați și conduși afară din clădire.

Only Murders in the Building își îmbogățește distribuția, în sezonul 2

Datorită succesului său inițial și al talentului actorilor, nu ar trebui să te surprindă faptul că Only Murders in the Building va include și alți actori cunoscuți și iubiți de public.

Din distribuția sezonului 2 al serialului Only Murders in the Building vor face parte Cara Delevingne, Amy Schumer și Shirley MacLaine. În plus, vei fi martorul revenirii altor nume cunoscute ca Nathan Lane și Amy Ryan; ambii au jucat personaje implicate în diverse crime, în sezonul 1.

Având în vedere că moartea lui Bunny a avut loc la scurt timp după ce Jan a fost dezvăluit ca fiind ucigașul lui Kono, s-ar putea foarte bine ca toate decesele care au loc acum în celebrul bloc de apartamente din New York să fie legate între ele. Seria încă nu a dezvăluit exact de ce a fost ucisă Bunny sau chiar cum a dat peste ea Mabel.

Iată și câteva postere oficiale pentru noul sezon, lansate de curând:

Trailerul sezonului 2 poate fi urmărit aici: