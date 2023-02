REVIEW HUAWEI Watch D – ceasul deștept, ca un echipament medical modern

Nimic nu este mai de actualitate în 2023 decât să-ți pese de sănătatea ta, iar dincolo de vorbe, această grijă se reflectă într-o monitorizare constantă a celor mai importante particularități, iar un ceas deștept precum HUAWEI Watch D îți întinde o mare mână de ajutor în acest scop.

Probabil unul dintre cele mai complete ceasuri pentru persoane care și-au făcut un obicei din a-și monitoriza particularitățile sănătăți, HUAWEI Watch D nu doar că-ți măsoară nivelul oxigenului din sânge sau îți generează o electrocardiogramă, dar îți măsoară și tensiunea arterială. Aceasta din urmă este o funcție revoluționară pentru un gadget de dimensiuni atât de reduse și nu trebuie sub nicio formă neglijată. Nu de alta, dar construcția ceasului a fost influențată semnificativ de respectiva opțiune, după cum voi detalia mai jos.

HUAWEI Watch D este atât de axat pe sănătate, încât vine cu un buton dedicat pentru a accesa rapid opțiunile din acest spectru. În plus, pentru că funcționează în egală măsură cu un iPhone sau smartphone cu Android, este suficient să-ți instalezi aplicația Huawei Health pentru a-ți descărca toate înregistrările de pe smartwatch, întregul istoric, într-un format mai ușor digerabil și partajabil. Nimic mai simplu.

HUAWEI Watch D – specificații tehnice

Cel mai nou smartwatch din portofoliul HUAWEI este disponibil într-un singur finisaj, cel din imaginile alăturate, supranumit Graphite Black. Chiar dacă are brățara un pic mai lată și s-ar putea nu pare foarte compact pe cele mai finuțe mâini de domnișoară, gadgetul are niște dimensiuni mai mult decât decente, 51 x 38 x 13,6 milimetri. Ca referință, un Apple Watch Series 8 de ultimă generație are 45 x 38 x 10.7 mm, deci nu este foarte departe de ”referința” în industrie.

Dacă ne uităm doar la cureaua de la ceasul HUAWEI, aceasta are o lățime de 30 milimetri și o lungime de 133 milimetri ce se adaptează la o circumferință a mâinii între 161 și 200 milimetri. Opțional, există și o curea de mărime M cu o lungime aproximativă de 118 mm care se adaptează la o circumferință de maxim 160 milimetri. Este realizată din fluoroelastomer în termeni tehnici. În practică, este un cauciuc surprinzător de rezistent, flexibil și plăcut la atingere. Nu pare că te va lăsa la greu.

Greutatea totală este 40,9 grame. Ecranul este un AMOLED cu o rezoluție nativă de 456 x 280 de pixeli, cu o diagonală de 1,64 inci sau 41,6 milimetri și o densitate de pixeli de 326 PPI. Carcasa efectivă este realizată din aluminiu, dar după câteva zile de utilizare, pare foarte rezistentă la zgârieturi. Nu am simțit-o firavă în niciun moment.

Lista de senzori ascunși în carcasa compactă include un accelerometru, un giroscop, un senzor optic de ritm cardiac, senzor de lumină ambientală, senzor de temperatură și presiune diferențială. În plus, ai GPS, NFC și Bluetooth 5.1. Pentru interacțiunea cu gadgetul, pe lângă ecranul sensibil la atingere, HUAWEI Watch D îți pune la dispoziție cele două butoane de pe lateral, Home și Health. Încărcarea se realizează wireless, ca la aproape orice smartwatch modern.

Deși te poți bucura fără emoții de faptul că este compatibil atât cu telefoanele cu Android, cât și iPhone, merit să ai în vedere versiunile minime ale sistemelor de operare, Android 6.0, HarmonyOS 2 în cazul telefoanelor Huawei și iOS 12. Este certificat pentru rezistență la apă IP68, iar în ceea ce privește temperatura ambientală, ar fi bine să nu-l folosești peste 40 de grade Celsius.

Pe partea de autonomie, HUAWEI promite 7 zile departe de priză în condiții de ”utilizare tipică”. Pentru că aceasta din urmă este o formulare foarte abstractă, producătorul o definește în felul următor: setări implicite din fabrică, ritm cardiac permanent (mod inteligent), somn științific pe timp de noapte, măsurarea tensiunii arteriale de 6 ori pe zi, măsurare ECG de 5 ori pe zi, exercițiu mediu săptămânal de 90 de minute și notificarea prin mesaje activată (50 mesaje, 6 apeluri, 3 alarme pe zi) . Ecranul se aprinde de 200 de ori pe zi. Dincolo de asta, după o zi de utilizare intensă, cu experimente pe partea de senzori cardiaci, dar fără monitorizarea activității sportive, eu am avut 90% la baterie.

HUAWEI Watch D – experiență de utilizare

Din momentul în care ai pus noul Watch D la mână și l-ai împerecheat cu ajutorul aplicației Huawei Health, vei fi foarte plăcut impresionat de modul în care se simte la mână. S-ar putea să fii nevoit să-i ajustezi un pic cureaua pentru potrivirea perfectă, dar durează doar câteva secunde, iar greutatea este atât de discretă, încât poți fără probleme să uiți că-l ai la mână. Deși ascunde componente complexe pentru măsurarea tensiunii arteriale, precum o brățară dublă pe interior ce funcționează ca o pungă de aer care se umple când activezi măsurătoarea, nu simți că porți cu tine un echipament medical atât de dotat precum acesta.

Apropo de tensiometru, am făcut comparații cu un tensiometru dedicat, iar rezultatele au fost cât se poate de similare. Avantajul HUAWEI Watch D este că respectivele măsurători le poți vedea cu orele asociate în aplicația HUAWEI Health ca un fel de istoric ancorat în unități precise de timp al sănătății tale. Important este să fii atent la mesajele de pe ecran și să respecți tot recomandările ceasului pentru o exactitate sporită. Ca o notă de subsol, algoritmul utilizat în procesul de măsurare este proprietar HUAWEI și poartă numele TruBP. În mod previzibil, dacă tensiunea arterială este importantă pentru tine, poți defini alarme pe parcursul zilei pentru a efectua măsurători la ore exacte. La final, îți poți partaja datele cu un membru al familiei sau cu medicul.

Aceeași precizie și funcționalitate de partajare se aplică și în cazul unei electrocardiograme. În acest scop, tehnologia de monitorizare a frecvenței cardiace HUAWEI TruSeen 5.0+ integrează opt senzori fotoelectrici instalați într-o formațiune inelară, cu două seturi de surse de lumină, pentru a spori capacitățile anti-interferențe prin convergența diferitelor semnale. Nu în ultimul rând, HUAWEI Watch D îți măsoară la nivelul de oxigen din sânge – SpO2, calitatea somnului prin HUAWEI TruSleep 2.0, nivelul de stres desprins din ritmul respirator și temperatura la nivelul pielii. Dacă ești sportiv, îți monitorizează efortul și prin prisma a 70 de tipuri de antrenament.

În practică, este un ceas cât se poate de intuitiv și prietenos cu utilizatorul. Prin doar câteva atingeri de ecran și apăsări pe butoane, ajungi imediat la funcția pe care ți-o dorești. În prima fază, am crezut că voi simți lipsa unei rotițe de navigare prin meniu, dar atât de bine răspunde ecranul la swipe-uri, încât sigur nu a fost cazul. Printr-un swipe de sus în jos din ecranul principal, de exemplu, îți poți localiza telefonul, poți vedea bateria rămasă, poți activa modul Nu deranjați și poți ajunge rapid la Setări. Cu un swipe de jos în sus, tot din ecranul principal, accesezi istoricul notificărilor, indiferent dacă vorbim de mesaje de pe Messenger sau WhatsApp, apeluri telefonice, Instagram sau orice altă aplicație ai instalată pe telefon care vrea să-ți transmită vreun avertisment. Când apeși pe butonul de sănătate, poți efectua rapid o măsurătoare de tensiune, în timp ce butonul principal Home (Acasă) îți deschide un meniu surprinzător de aplicații și instrumente utile, precum Lanternă, Alarmă, Meteo, Cronometru și cam orice altceva ți-ai dori să ai pe ceas.

În final, noul HUAWEI Watch D pare mai deștept decât concurența pe această zonă de preț din multe puncte de vedere, mai ales dacă ai afinități deosebite vizavi de sănătate ta sau ești îngrijorat de anumite detalii din spectrul cardiac. La aproximativ 1800 de lei, nu este un smartwatch ieftin, dar nici nu-și propune, iar având în vedere portofoliul de opțiuni pe care ți le pune la dispoziție, pot spune că-și justifică de minune prețul.