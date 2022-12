HUAWEI vine în ajutorul pasionaților de tehnologie: cele mai interesante produse, ideale pentru cadouri de Crăciun

Sărbătorile de iarnă sunt după colț, iar HUAWEI vine în ajutorul pasionaților de tehnologie cu un ”Ghid de cumpărături de Crăciun” cu cele mai interesante produse din categoriile smartphone, PC, tablete, monitoare și wearables, aflate la reducere, alături de promoții surprinzătoare. Astfel, HUAWEI te ajută să alegi cele mai potrivite cadouri pentru cei dragi.

”Ghidul de cumpărături de Crăciun” trece în revistă unele dintre cele mai interesante produse HUAWEI. HUAWEI Store se ocupă astfel încât cei dragi să primească un cadou perfect, potrivit cu nevoile lor. Astfel, campania de Crăciun 2022 include multiple reduceri, pachete si cupoane. Toate aceste oferte sunt disponibile, în perioada 8-31 decembrie, în magazinul online HUAWEI Store.

Printre cele mai importante smartphone-uri, care se află în campania de reduceri dedicată iarna aceasta se numară HUAWEI nova 9 SE, un model extrem de modern și preferat de mulți tineri, care poate fi achiziționat la prețul de 1099 de lei, dar și HUAWEI nova Y70 Blue and Black. Acesta le oferă utilizatorilor un timp de încărcare mai scurt şi o durată de viaţă foarte lungă a bateriei, fiind accesibil la 949 de lei. HUAWEI nova 9 SE vine cu un inel emblematic pe spatele din sticlă 3D, realizat dintr-o nanotextură cu placare dublă cu două pelicule, situat chiar pe muchie. Ramele ultra-înguste de 1,05 mm conturează ecranul mare HUAWEI FullView de 6,78 inch, situat deasupra unui corp subțire care pare să plutească în aer.

Huawei are cele mai interesante produse, ideale pentru cadouri de Crăciun

Seria wearable GT are prețuri care pornesc de la 899 de lei pentru modelul HUAWEI WATCH GT 3 Gold White Elegant. Cadranul elegant de 42 mm, o adevărată capodoperă, captează lumina pe sticla curbată 3D, oferind o strălucire delicată, asemănătoare apei. Ceasul adoptă un design simplist al corpului, cu finisaj lucios, însoțit de curele rafinate pentru un aspect modern, sofisticat.

De asemenea, tabletele HUAWEI MatePad Paper și HUAWEI MatePad 10.4 2022 se află la prețul de 1999 de lei, respectiv 1399 de lei. Oferind o experiență asemănătoare hârtiei, HUAWEI MatePad Paper le promite utilizatorilor confort deosebit în timpul cititului și scrisului. Designul inovator al „cotorului” oferă un aspect de carte și o experiență plăcută de prindere. Moștenind estetica minimalistă emblematică a seriei MatePad anterioare, HUAWEI MatePad Paper vine cu un design unibody, cu husă din materiale vegane. Textura sa delicată, asemănătoare pielii, îi adaugă o notă sofisticată, garantând în același timp o prindere plăcută și catifelată. Concepută pentru a fi portabilă, HUAWEI MatePad Paper oferă o experiență de citire calitativă, chiar din palmă, grație formei subțiri și greutății reduse de aproximativ 360 g.

Categoria audio vine, de asemenea, cu reduceri la produse precum HUAWEI FreeBuds SE și HUAWEI FreeBuds Pro 2. Astfel, utilizatorii se pot bucura de o calitate excepțională a sunetului, 24 de ore de redare audio, alături de o potrivire confortabilă cu FreeBuds SE la doar 149 lei, între 19-25 decembrie 2022, dar și de un sistem de sunet Hi-Res Dual, ANC inteligent și apeluri extrem de clare cu FreeBuds Pro 2 la 899 de lei.

În ceea ce privește cele mai subțiri si ultraportabile laptopuri, HUAWEI MateBook D 15 i3 Windows 118+256GB are un preț de 1999 de lei. HUAWEI MateBook D 15 are un ecran IPS FullView de 15,6 inch, un raport ecran-corp de 87% și rame înguste, care au fost reduse la doar 5,3 mm, fiind perfect pentru a viziona filme, a fi creativ sau pentru a lucra. Proiectat cu accentul pus pe portabilitate, acest laptop subțire, cu carcasă metalică, are doar 1,53 kg și o grosime de 16,9 mm, astfel încât utilizatorii se pot bucura de afișajul său captivant FullView oriunde s-ar afla.

Mai mult, modelul HUAWEI MateBook X Pro 2022 se regăsește la 8999 de lei și vine cu un cupon de reduceri extra în valoare de 1000 de lei, pentru cumpăratorii care se abonează la newsletter, ducând prețul acestui produs la 7999 de lei. HUAWEI MateBook X Pro 2022 oferă o experiență FullView. Carcasa de peste 35 cm vine cu un raport ecran / carcasă de 91%, astfel încât utilizatorii pot vedea imaginea completă — acum mai mare și mai bună, datorită ramelor mai înguste. Rezoluția de 3.000 x 2.000 și gama cromatică 100% sRGB oferă claritate maximă și culori intense, datorită celor aproape 6 milioane de pixeli.

Totodată, pentru un monitor ultra-curbat HUAWEI MateView GT 27 de 27 inci, cu un raport de aspect de 16:9, rezoluție a ecranului de 2560 x 1440, o curbură de 1500R și cu o rată ridicată de refresh, pasionații de gaming nu trebuie să achite decât suma de 999 de lei. Pe lângă faptul că este un dispozitiv de ultimă generație, și o piesă de decor extrem de modernă pentru casă ce conferă un aer minimalist, de culoare albă și cu formă cilindrică potrivit pentru fiecare încăpere, HUAWEI WiFi Mesh 3, X2 bucăți este listat la 549 de lei.

Printre alte oferte pregătite de HUAWEI se mai numără și Caruselul Cupoanelor. Toți utilizatorii care dețin sau creează un nou ID HUAWEI pot participa și câștiga vouchere în HUAWEI Store în valoare de: 500 de lei pentru HUAWEI Mate50 Pro, 300 de lei pentru HUAWEI nova 10 Pro, 100 de lei pentru HUAWEI nova Y61 și 100 de lei pentru HUAWEI WATCH GT 3 SE.

Mai mult, toți clienții HUAWEI Store beneficiază de livrare gratuită și rapidă pentru toate comenzile, plata în 12 rate fără dobândă sau plata ramburs fără taxe adiționale. În plus, ei câștigă puncte HUAWEI, pe care le pot transforma în discounturi la comenzile viitoare.