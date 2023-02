HUAWEI FreeBuds 5i – căștile impozante care fac minuni dintr-un pachet mic

Nimic nu este mai ușor decât să fii fascinat de o soluție audio de calitate, te face să vrei să-ți asculți toată muzica din nou. Când acea soluție mai este și foarte accesibilă, cum e cazul noilor HUAWEI FreeBuds 5i, merită celebrate.

Cele mai noi căști complet wireless din portofoliul HUAWEI sunt FreeBuds 5i. Acestea vin în continuarea FreeBuds 4i, lansate în februarie 2021 și, la fel ca seria precedentă, fac o treabă grozavă în a-și justifica prețul și a impresiona orice utilizator. Nici măcar nu contează dacă le folosești în tandem cu un iPhone, Android, PC cu Windows sau un Mac. Indiferent de scenariul de utilizare pe care îl ai în minte, se comportă la fel de bine și, în plus, mai sunt și compacte, frumoase, discrete, ușor de îndrăgit.

Huawei FreeBuds 5i – specificații tehnice

Noile Huawei FreeBuds 5i sunt disponibile în trei variante de culoare, Nebula Black, Isle Blue și Ceramic White. Eu le-am testat pe cele albe și sunt cât se poate de lucioase, atât în exterior cât și interior. Plasticul este plăcut la atingere și, mai ales, nu este un magnet de amprente. După câteva zile de teste, atât carcasa de încărcat, cât și căștile efective, îți dau sentimentul că vor părea noi pentru multe luni și chiar ani de acum înainte. Nu am simțit nici că ar fi ușor de zgâriat, iar strecurate de multe ori în buzunar, alunecă ușor fără să-ți dea sentimentul că se pot agăța.

Ca referință, carcasa are 40 de grame cu dimensiunile 48,2 x 61,8 x 26,9 milimetri. Dimensiunile în sine nu sunt neapărat relevante pentru a transmite cât este de compactă din pricina formei, similară cu o piatră un pic bombată la mijloc. Pe laterala dreaptă a carcasei găsești butonul de resetare/împerechere a căștilor, iar la bază există un port USB Type – C pentru încărcare. Un led discret sub sigla Huawei îți atrage atenția asupra procesului în care te afli, încărcare sau împerechere. Căștile, în schimb, au 30,9 x 21,7 x 23,9 milimetri și 4,9 grame.

Ca aproape orice căști complet wireless, Huawei FreeBuds 5i suportă interacțiunea prin gesturi. Spre deosebire de alte modele de pe piață însă, poți schimba melodia, închide sau deschide apeluri și ajusta volumul atât de pe casca dreaptă, cât și cea stângă, în egală măsură. Atingi de două ori una dintre căști, închizi un apel sau pui pe pauză o melodie, ștergi căștile în sus sau în jos, modifici volumul. Dacă ții degetul apăsat pe suprafața oricăreia dintre căști, poți activa modul transparență, ca să interacționezi mai ușor cu cei din jur sau poți trece pe Active Noise Cancelling (anularea zgomotului de fond), dacă vrei mai multă liniște în avion, tren și nu numai. Experiența audio este facilitată de un driver dinamic de 10 milimetri, iar căștile sunt rezistente la stropi și umezeală, fiind certificate IP54.

Partea de autonomie este asigurată de un acumulator de 55 mAh în fiecare cască și 410 mAh în carcasă. Astfel, ajungi la o sesiune de redare de 6 ore fără întreruperi cu anularea zgomotului de fond activată sau de 7,5 ore cu ANC dezactivat. Mai mult decât atât, dacă mai profiți și de abilitatea de încărcare a carcasei, sari până la 28 de ore de audiție în total cu ANC dezactivat sau 18,5 ore cu ANC activat. În mod previzibil, valorile menționate variază în funcție de volumul de audiție, dar dacă asculți muzică la aproximativ 50%, mai mult decât suficient în majoritatea scenariilor, ar trebui să le atingi fără emoții. Ca o notă de subsol, timpul de încărcare pentru căști este de 60 de minute, iar pentru carcasă, vorbim de 110 minute.

HUAWEI FreeBuds 5i – experiență de utilizare

Din momentul în care le-ai scos din carcasă și activat modul de împerechere, căștile sunt gata de acțiune. Le poți împerechea în doar câteva secunde cu orice telefon, tabletă, laptop sau alt echipament care îți vine în minte. Apropo, sunt multi-point, iar implementarea este perfectă. Practic, se pot conecta la două dispozitive simultan, chiar dacă poți asculta muzică la unul singur. În consecință, asculți muzică la laptop, iar dacă te sună cineva, poți răspunde la telefon iar căștile vor face tranziția pe iPhone sau Android fără să atingi absolut nimic în plus.

Pentru a profita la maxim de ce au de oferit aceste căști, este important să îți instalezi pe telefon și aplicația gratuită HUAWEI AI Life. Aceasta te ajută să vezi autonomia disponibilă, să activezi sau dezactivezi anularea zgomotului de fond și să ajustezi un egalizator, dacă vrei un bass mai puternic sau înalte mai stridente. În aceeași aplicație este disponibil un tutorial prietenos ca să înveți gesturile suportate de căști, dar și iun buton prin care le poți face să țiuie tare, atunci când le pierzi prin casă. Ca aproape orice gadget modern, au un firmware pe care îl poți actualiza.

În ceea ce privește experiența audio, merită să ai în vedere că noile căști FreeBuds 5i utilizează Bluetooth 5.2 pentru conectivitate, iar dacă le folosești în tandem cu smartphone-uri HUAWEI cu EMUI 10 sau o versiune ulterioară, le poți împerechea și mai ușor, imediat după ce ai deschis carcasa. Un detaliu impresionant și o certificare suplimentară a calității audio de înaltă rezoluție vine prin compatibilitatea cu standardul HiRes Audio Wireless și LDAC, un detaliu care elimină posibilitatea oricărui compromis, dacă ai muzică necomprimată de calitate sau ești abonat la un serviciu care promite experiențe audio superlative.

Pentru test, am folosit un playlist din Apple Music creat în urmă cu mai mulți ani pe care îl găsești la această adresă., încercând să trec printr-o serie stufoasă de genuri muzicale și să experimentez cât mai multe particularități auditive și frecvențe mai mult sau mai puțin ciudate. Un lucru este cert, spațialitatea este uimitoare, iar calitatea audio poate părea supranaturală având în vedere dimensiunile și greutatea redusă.

Din momentul în care le-am strecurat în urechi cu ”dopurile” potrivite de silicon și am simțit fixarea perfectă în urechere, sentimentul a fost unul superlativ. Pe ideea ”este ușor să lauzi produsele bune”, HUAWEI FreeBuds 5i s-au comportat exemplar în fiecare situație. Începutul de la Dirty Diana a lui Michael Jackson ți-a pus parcă vocea artistului în fața ochilor, în timp ce frecvențele joase s-au simțit la tâmple în cel mai plăcut mod cu putință, fără niciun fel de distorsiuni. La un volum foarte aproape de maxim, Too Late de la Fink te mângâie pe suflet cu un bass atât de precis încât poți să simți mișcarea degetelor pe chitara bass, e lângă tine.

După cum mă așteptam, Flori de Spin de la Alexandrina ilustrează parcă un întreg univers vizual în vârful urechilor tale cu o separație a instrumentelor, clinchetelor, graurilor, vocii ce pare aproape SF pentru o pereche de căști pe care le strecori în buzunar doar pentru a te transpune în altă lume când ai câteva minute. Aproape transcendentă a fost și I`d rather go blind de la Etta James. Am spus ”aproape”, pentru că simți gravitatea vocii în timpane de parcă îți plânge cel mai bun prieten în brațe, iar unii ascultători poate nu vor să-și simtă muzica în piept.

În orice caz, cred că 10 minute de audiție cu piesele preferate, la calitatea corectă a sursei, conving orice audiofil că aceste căști valorează mai mult decât costă. Ca o recomandare foarte importantă, fă te rog frumos teste cu toate dopurile de silicon din pachet, pentru a te asigura că obții și o izolare pasivă foarte bună de mediul ambiant. Doar așa vei înțelege în mod autentic ”ce a vrut să transmite artistul”, indiferent dacă este vorba de Adele, AC DC, Moderat sau Taraf de Haidouks, respectiv Taraf de Caliu.